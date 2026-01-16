Manresa acull una jornada sobre Plans Especials d'Usos i Activitats per revitalitzar el comerç

Aquest dijous la sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Manresa ha acollit una sessió informativa sobre la redacció dels Plans Especials d'Usos i Activitats. La jornada, organitzada amb el Departament d'Empresa i Treball, ha analitzat com la planificació urbanística pot contribuir a la regeneració dels nuclis urbans i a la dinamització del comerç de proximitat, i ha reunit arquitectes, urbanistes i tècnics municipals per exposar experiències i oportunitats de col·laboració.
Plans Especials d'Usos i Activitats, eina per al desenvolupament urbà
La jornada informativa s'ha centrat en la vinculació entre urbanisme i activitat econòmica com a instrument per reforçar el teixit urbà i comercial de les ciutats. Durant la trobada s'ha presentat el projecte de redacció dels Plans Especials d'Usos i Activitats, que s'implementarà a onze municipis catalans: Igualada, Manresa i Berga; Valls, Vilafranca del Penedès i El Vendrell; Amposta i Tortosa; i Figueres, Balaguer i la Seu d'Urgell.
Aquests plans regulen els usos i activitats permesos en cada zona, establint criteris de sostenibilitat, qualitat de vida i desenvolupament econòmic. A més, aporten seguretat jurídica a veïns, promotors i emprenedors, permetent als ajuntaments planificar amb un marc clar i coherent. La jornada ha destacat la importància de pensar l'urbanisme amb una mirada social, incorporant la vida quotidiana, la mobilitat i la diversitat funcional com a eixos de qualitat.
Experiència i col·laboració amb professionals
La sessió ha comptat amb la participació de Marta Angerri, directora general de Comerç, i Itziar González, arquitecta i urbanista social que coordina el projecte. González ha exposat casos d'èxit com el Pla d'Usos de Ciutat Vella a Barcelona i la intervenció al nucli antic d'Olot, ressaltant la importància de combinar criteris tècnics i socials per aconseguir una regeneració urbana efectiva.
Els assistents, principalment arquitectes i urbanistes de la demarcació, han pogut conèixer les oportunitats de col·laboració amb els ajuntaments, així com els criteris i metodologies per participar en la redacció dels plans municipals. La jornada també ha servit per intercanviar experiències i establir una xarxa de treball que pugui consolidar el model de Plans Especials en altres municipis catalans.
Manresa com a referent per a la regeneració urbana
La cita de Manresa forma part d'un cicle de trobades organitzat al llarg del territori per fomentar la pràctica urbanística i la revitalització del comerç local. La ciutat es reafirma així com un punt de reflexió sobre els reptes de la regeneració dels teixits històrics i del futur de l'activitat comercial, posicionant-se com un laboratori de bones pràctiques i de col·laboració entre administració, professionals i comunitat local.
L'objectiu final dels Plans Especials d'Usos i Activitats és consolidar un model de ciutat més sostenible, inclusiva i atractiva per a veïns i visitants, potenciant el comerç de proximitat com a motor econòmic i social del nucli urbà. La jornada a Manresa ha servit per posar en comú experiències i estratègies, tot obrint la porta a nous projectes que puguin transformar el paisatge urbà de manera participativa i eficient.