Arquitectes de la Catalunya Central promouen un debat sobre el futur del ferrocarril

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya impulsa una jornada de reflexió sota el títol Bases d'un Pla ferroviari per a Catalunya. L'acte tindrà lloc dimarts 3 de març a les 7 de la tarda a la sala d'activitats del Museu del Barroc de Catalunya i és obert al conjunt de la ciutadania.
Una sessió per repensar el model ferroviari
La iniciativa està organitzada per l'AASAP (Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública) en col·laboració amb la demarcació territorial del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La xerrada anirà a càrrec de l'arquitecte Manel Larrosa, membre de l'AASAP, que estarà acompanyat de Josep Maria Sisó, enginyer i economista.
La sessió vol obrir el debat sobre el paper estratègic del ferrocarril en el futur del país i posar en relleu la necessitat de repensar el model ferroviari com una eina clau no només per a la mobilitat, sinó també per a l'ordenació del territori, la cohesió social i el desenvolupament sostenible.
Els organitzadors plantegen la reflexió prenent com a referència l'impacte que infraestructures com l'AP-7 van tenir en la transformació de Catalunya. En aquest sentit, es preguntaran fins a quin punt una nova estratègia ferroviària podria esdevenir avui un motor de canvi comparable, adaptat als reptes ambientals, urbans i productius actuals.
Cap a un pla integral de país
Tot i disposar d'una xarxa viària molt desenvolupada, Catalunya presenta encara, segons s'exposa en la convocatòria, un dèficit important en infraestructures ferroviàries en comparació amb la mitjana europea. En aquest context, la jornada abordarà la importància de disposar d'un pla ferroviari integral.
La proposta passa per articular de manera coherent els serveis de llarga i mitjana distància, la xarxa de rodalia i el transport de mercaderies, així com plantejar l'extensió de la xarxa. Aquest enfocament es presenta com una oportunitat per avançar cap a un model territorial més equilibrat, sostenible i connectat.
L'acte, que se celebrarà al Museu del Barroc de Catalunya, vol fomentar una reflexió col·lectiva sobre quin model de país es vol construir a través de les infraestructures del futur i quin ha de ser el paper del ferrocarril en aquesta estratègia.