Camut Band portarà a Manresa el seu espectacle «Set de Ritme» amb claqué i percussió

La companyia Camut Band tornarà a Manresa amb Set de Ritme, un espectacle que combina claqué, percussió i humor. La cita és aquest divendres, 27 de febrer, a les 8 del vespre a la sala gran del Kursaal, amb entrades disponibles a taquilles i per internet.
Un viatge per la música i el moviment
Set de Ritme és un espectacle pensat per a tots els públics que parteix dels elements naturals -aigua, terra, foc i aire- com a font de ritme i energia. A escena, cinc ballarins acompanyats de música en directe combinen claqué afroamericà, contemporani i modern, percussió corporal, ritmes vocals i petites intervencions còmiques. La proposta busca crear un espai interactiu on el públic també participa, convertint cada funció en una experiència única i alegre.
Història de Camut Band a Manresa
Aquesta serà la cinquena actuació de la companyia a la ciutat. Camut Band ja havia presentat a Manresa muntatges com Moments Camut (2018), Sonoritats (2015), Àfrica Camut Barcelona (2011) o Kinting-kità (2009), consolidant-se com un referent del claqué amb una mirada contemporània i teatral.
Entrades
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb descomptes a 15 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i en línia al web del teatre.