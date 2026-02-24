El Bages reforça la recuperació econòmica amb més llocs de treball i empreses de major dimensió

L'economia del Bages va consolidar el 2023 la recuperació iniciada després de la crisi sanitària, amb un augment destacat de l'ocupació i de la riquesa generada per les empreses del territori. Així ho constata l'estudi anual d'indicadors econòmics elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa, que apunta, però, que a mitjà termini la comarca encara no ha recuperat el dinamisme anterior a la pandèmia i ha perdut pes dins del conjunt de Catalunya.
Segons l'informe, el teixit empresarial bagenc representa prop del 2% del total català tant en nombre d'empreses com en ocupació, mentre que pel que fa al Valor Afegit Brut (VAB) -la riquesa generada per l'activitat econòmica- el pes se situa en l'1,58%.
Més ocupació, però menys empreses
Durant el 2023, el Bages va registrar un increment de l'ocupació del 9,9% respecte al 2022, gairebé el doble que el conjunt català (+5,2%). També la riquesa generada va créixer un 3,28%, per sobre de la mitjana del país. En canvi, el nombre d'empreses es va reduir un 1,46%, en un context en què a Catalunya augmentaven lleugerament.
Si s'analitza el període 2019-2023, l'evolució comarcal és més moderada que la catalana. El nombre d'empreses presenta una disminució anual acumulativa del 0,63% i el VAB registra un lleuger retrocés del 0,73%, mentre que al conjunt del país creix. Aquest comportament explica que el pes del Bages dins del sector privat català hagi passat de l'1,73% el 2019 a l'1,58% el 2023.
Empreses més grans, però amb menor productivitat
La millora del 2023 s'explica principalment per l'augment de la dimensió empresarial, que creix un 11,5%. En paral·lel, però, la productivitat es redueix un 6% i el nombre d'empreses baixa, factors que poden condicionar el potencial de creixement futur.
Per sectors, entre 2019 i 2023 es detecten retrocessos al primari, la indústria i la construcció, mentre que els serveis mostren un lleu avanç. En l'últim any analitzat, la indústria destaca amb un creixement superior al del mateix sector a Catalunya, reforçant el seu paper estratègic dins l'economia comarcal.
Creixement demogràfic i ocupació a l'alça
El període 2019-2023 també ha estat marcat per un augment de la població del 2,7%, lleugerament inferior al català, i per una reducció de l'atur del 7,4%, també més moderada que al conjunt del país. Malgrat això, l'ocupació és la variable amb un comportament més positiu, amb un creixement anual acumulatiu del 2,8%, superior al 2,44% català. De fet, és l'únic gran indicador que ja supera clarament els nivells previs a la pandèmia.
Internacionalització i concentració empresarial
La internacionalització continua sent una fortalesa del teixit empresarial bagenc. El 12,3% de les empreses exporten, fet que situa la comarca per setè any consecutiu per sobre del 10% i també per sobre de la mitjana catalana. En el cas de la indústria, gairebé tres de cada deu empreses venen a l'exterior. Destaquen sectors com el material de transport, la indústria química, l'alimentària, el tèxtil i la metal·lúrgia.
L'estudi també assenyala una tendència a reduir la dependència de l'endeutament, amb un augment d'empreses amb estructures financeres més equilibrades.
Finalment, l'informe posa de manifest una elevada concentració empresarial en alguns sectors, especialment industrials. En activitats com les indústries extractives no energètiques o el material de transport, les cinc principals empreses poden arribar a generar més del 90% del VAB sectorial, evidenciant el paper tractor de les grans companyies en l'economia del Bages.
L'estudi ofereix anualment una radiografia detallada de la realitat econòmica comarcal i esdevé una eina clau per interpretar tendències i orientar la presa de decisions tant en l'àmbit públic com empresarial.