Sant Fruitós dedicarà tot el març a activitats culturals i reivindicatives en clau femenina

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitzarà al llarg del mes de març diverses activitats per celebrar el Dia Internacional de les Dones. L'oferta combina art, cultura i reflexió sobre la igualtat, amb propostes presencials i obertes a diferents públics, seguint el lema comarcal A la feina avancem per tots els drets de totes les dones.
Exposicions que posen el focus en la dona
La programació començarà el 2 de març amb l'exposició fotogràfica Retrats de dones, de Diego Mellado, a la biblioteca de Sant Fruitós. La mostra, que es podrà veure fins al 14 de març, posa l'èmfasi en la força, la sensibilitat i la diversitat de les dones a través del retrat. Paral·lelament, del 2 al 13 de març, el Nexe Espai Jove acollirà l'exposició Habitar el meu cos, de Yolanda Domínguez, centrada en la sensibilització sobre els mandats estètics, l'edatisme, el racisme i altres formes de violència simbòlica i estructural que operen sobre els cossos. En el marc d'aquesta proposta, el 4 de març es farà un taller intergeneracional amb l'Esplai de la gent gran, impartit per l'entitat Candela.
Aquesta doble programació artística permet als participants reflexionar sobre les barreres que afecten les dones en diferents àmbits, oferint un espai de diàleg i aprenentatge intergeneracional.
Tallers i activitats participatives
Entre les activitats proposades hi ha tallers oberts a tot tipus de públic. El 5 de març, al Nexe Espai Jove, es durà a terme un taller de Postals feministes per a les teves veïnes, una iniciativa que convida a la participació activa i la creativitat com a forma de reivindicació. La programació també inclou una xerrada informal sobre pressió estètica a càrrec del psicòleg del Nexe Jove, prevista pel 6 de març a la tarda.
Aquest tipus de tallers no només fomenten la sensibilització sobre qüestions de gènere, sinó que ofereixen eines concretes perquè els participants puguin reflexionar i expressar les seves opinions, en un espai segur i col·laboratiu.
Commemoració institucional del 8 de març
El Dia Internacional de les Dones, diumenge 8 de març, es commemorarà amb l'espectacle FEM, un cabaret a cappella amb el grup Les Fourchettes al Teatre Casal Cultural a les 7 de la tarda. Les entrades, a un preu de 10 euros, ja estan a la venda i permetran al públic gaudir d'una proposta escènica que combina música, humor i reivindicació.
Abans del dia 8, el 6 de març a les 12 del migdia, es farà la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila amb la participació de l'alumnat de l'Institut Gerbert d'Aurillac, acompanyada de la col·locació d'una pancarta amb el lema de la campanya a la façana de l'ajuntament. Aquest acte simbolitza la implicació institucional i comunitària en la defensa dels drets de les dones.
Nit de Dones i noves exposicions
El divendres 13 de març tindrà lloc la tradicional Nit de Dones al Teatre Casal Cultural, a partir de les 8 del vespre. La vetllada inclou sopar a base de pinxos i el monòleg d'humor Superwoman fa vaga. Les entrades, a 8 euros, es podran adquirir a partir del 5 de març a la web municipal i a l'àrea d'atenció a les persones.
La programació cultural continuarà el 19 de març amb la inauguració de l'exposició de pintura Coloma Medina: una artista per descobrir, que es podrà veure a la biblioteca fins a l'11 d'abril. La mostra comptarà amb la intervenció del comissariat Ovidi Cobacho i pretén reivindicar el llegat d'aquesta creadora, oferint visibilitat a dones artistes del passat i del present.
Literatura i recerca sobre dones
El 24 de març, també a la biblioteca, es presentarà el llibre Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà, un projecte del Grup de Recerca Humanística de Km 0 (GREHVAT.0) que recupera la memòria de les dones que van renovar el panorama artístic manresà en les primeres dècades del segle XX. Aquesta activitat s'emmarca en la línia de difusió del patrimoni cultural femení i contribueix a donar visibilitat a històries sovint oblidades.
Adhesió a la campanya comarcal
Un any més, Sant Fruitós de Bages s'adhereix a la campanya comarcal A la feina avancem per tots els drets de totes les dones. L'objectiu principal és visibilitzar que moltes dones no queden enrere al mercat laboral per manca de talent o voluntat, sinó a causa de barreres estructurals invisibles, conceptualment conegudes com a terra enganxós. Aquesta iniciativa aborda no només qüestions salarials, sinó també la dignitat, la salut, la conciliació i la llibertat, incloent dones migrants, trans, amb discapacitat i aquelles afectades pel terra enganxós.