Santpedor aprova el primer Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge 2026-2030

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat el Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH) 2026–2030, un instrument de planificació tàctic i operatiu que marcarà les polítiques municipals d'habitatge durant els pròxims quatre anys. El document va rebre el vistiplau de la Junta de Govern el passat 10 de febrer i és el primer pla d'aquestes característiques que impulsa el consistori.
El programa és fruit d'un treball transversal entre les àrees municipals d'Habitatge, Serveis Socials i Urbanisme, amb l'objectiu de donar una resposta coordinada a les necessitats residencials del municipi. El document parteix d'una diagnosi detallada de la situació actual i estableix les línies prioritàries d'actuació per al període 2026–2030, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i situar l'habitatge com una prioritat estratègica.
Quatre objectius i 33 accions
El PAMH s'articula a partir de quatre grans objectius operatius: incrementar l'habitatge assequible, millorar la qualitat del parc residencial, donar suport a la vulnerabilitat residencial i impulsar les polítiques municipals d'habitatge.
Aquests objectius es concreten en 11 línies estratègiques i fins a 33 accions que es desplegaran al llarg del quadrienni. El document vol dotar l'Ajuntament d'eines per planificar i executar mesures ajustades a la realitat local, en un context marcat per l'augment de preus, la dificultat d'accés per a joves i famílies i l'envelliment progressiu de la població.
El contingut del programa es va compartir amb els grups municipals de l'oposició amb la voluntat de fer-los partícips d'una eina que el govern local considera estratègica. El consistori destaca que es tracta d'un document viu, susceptible d'incorporar millores i adaptacions al llarg del temps.
Cohabitatge i mobilització de pisos buits
Entre els reptes prioritaris que fixa el PAMH hi ha la creació d'un espai de cohabitatge per a persones grans, com a nova alternativa residencial adaptada a l'envelliment de la població. El projecte preveu rehabilitar l'antiga residència de Sant Josep per convertir-la en habitatges amb serveis, pensats per afavorir l'autonomia i la vida comunitària.
Un altre eix destacat és la mobilització del parc d'habitatges buits per augmentar l'oferta disponible al municipi, així com la posada en marxa d'eines municipals per facilitar l'accés a l'habitatge als veïns de Santpedor. El pla també contempla posar a lloguer assequible pisos municipals, adquirir-ne de nous i estudiar noves viabilitats en matèria d'habitatge i urbanisme.
Segons la regidora d'Habitatge, Marijó Aubarell, el programa és "una eina de treball, una radiografia de la situació i problemàtica, i com abordar-la". La regidora ha assegurat que el document reflecteix "una aposta clara i ferma del que creiem necessari al nostre poble" i ha defensat que "l'habitatge és un dret i les polítiques públiques ens ho hem de creure i invertir".
Aubarell ha remarcat que han estat mesos de reunions, revisions i escolta de propostes, amb una feina tècnica indispensable per configurar "un document viu i clar, una eina bàsica per situar l'habitatge com a prioritat".
El PAMH s'ha redactat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l'empresa Projectes Urbans, arquitectura i territori, SLP. Amb aquest pas, l'Ajuntament vol abordar els reptes residencials de manera estructurada, coordinada i amb visió de futur.