La CUP de Santpedor demana que les famílies de Cal Jorba participin en el control de la residència

La CUP Santpedor ha denunciat que la Residència Municipal Cal Jorba fa més de deu anys que no presenta els comptes, una situació que, segons la formació, impedeix que l'Ajuntament tingui un control efectiu sobre el funcionament real del centre. La residència és de titularitat municipal però la gestió està externalitzada des del 2014 a l'empresa Tercera Edat L'Onada SL.
Més d'una dècada sense rendició de comptes
Segons la CUP, la manca reiterada de presentació dels comptes suposa un incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària, encapçalada per Cinta Pascual, també presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Aquesta situació es va tornar a confirmar en la darrera Comissió municipal de seguiment de la residència.
La formació assenyala que aquesta problemàtica s'arrossega des de fa anys i l'atribueix a la gestió dels diferents governs municipals encapçalats per ERC. D'una banda, critiquen deficiències en la redacció dels plecs de la concessió -formalitzada durant el mandat de l'exalcaldessa Laura Vilagrà i amb una durada de 40 anys- i, de l'altra, denuncien "permissivitat" davant dels incompliments contractuals.
Per aquest motiu, la CUP assegura que està estudiant noves vies per exigir el compliment del contracte.
Crítiques pel funcionament de la comissió de seguiment
La comissió de seguiment es va celebrar el 18 de febrer, després de no haver-se convocat des del desembre del 2024, tot i que teòricament és anual. El regidor de la CUP, Rubèn López, ha criticat el retard en la convocatòria i ha qualificat la situació de preocupant.
La candidatura també ha lamentat haver estat l'únic grup de l'oposició present a la sessió i ha defensat que tots els càrrecs electes han d'assumir la responsabilitat de fiscalitzar el servei.
Més veu per a les famílies
Finalment, la CUP reclama que les famílies de les persones usuàries de la residència puguin tenir representació a la comissió de seguiment. La regidora Aina Fernàndez ha assegurat que el grup trasllada al ple les queixes que rep, però considera insuficient el mecanisme actual.
En aquest sentit, la formació insta el govern municipal a modificar el reglament de participació per ampliar el control social del servei públic, amb l'objectiu, afirmen, de "dignificar la vellesa de la mà del poble".