Santpedor viu un Carnestoltes multitudinari amb una rua lluïda i participada

Santpedor ha celebrat el Carnestoltes amb normalitat malgrat les previsions de vent i pluja. La rua de dissabte va aplegar un miler de persones i va destacar per la creativitat de les disfresses. El cap de setmana es va completar amb la rua infantil i diverses activitats organitzades per entitats del municipi.
Una rua multitudinària i plena d'enginy
Ni el vent ni la pluja no van deslluir el Carnestoltes de Santpedor, que aquest cap de setmana s'ha pogut celebrar amb normalitat i amb una elevada participació. La rua de dissabte al vespre va ser l'acte central i el que va concentrar més públic i participants.
Grangers, perruqueres, paracaigudistes, ovelles i personatges inspirats en jocs de Nintendo, entre moltes altres propostes, van omplir els carrers en una desfilada encapçalada pel Leru Leru i el DJ Lerele. La creativitat i l'enginy van marcar una rua que evidenciava les hores de feina i dedicació invertides en la confecció de cada disfressa.
En total, un miler de persones -entre les 670 inscrites al concurs, altres comparses participants i el públic assistent- van gaudir d'una celebració que va convertir el centre del poble en un gran escenari festiu.
El veredicte del jurat i el vot popular
La rua d'enguany ha estat la segona edició en què s'ha incorporat el vot popular, que es va sumar a la valoració del jurat. Gairebé 400 persones van participar en la votació per escollir la comparsa, carrossa o disfressa en parella i individual que més els havia agradat.
Pel que fa als premis, en la categoria de carrosses el primer lloc va ser per als Flying beer, seguits de Bigotis i faldilles +40 en segona posició i Superpenjats Bros en tercera.
En la categoria de comparses, els guanyadors van ser els Bike de calçotada, amb Impacte Up en segon lloc i els Cafeïnats en tercer.
Finalment, en la categoria individual, el primer premi va recaure en Sant Venècia d'Or, el segon en Pinyata i el tercer en Cirque du Soleil.
La festa va continuar a Cal Llovet amb el lliurament de premis i el ball de Carnestoltes, que va comptar amb l'actuació del grup de versions La Follia i la sessió del DJ Gami, allargant la celebració fins entrada la nit.
Rua infantil i cloenda festiva
L'endemà diumenge va ser el torn de la rua infantil, novament amb el Leru Leru al capdavant d'un seguici ple de personatges i colors format per infants, joves i adults del municipi. La desfilada va arrencar a la plaça de la Font i va finalitzar a Cal Llovet, on el públic va poder gaudir de l'animació de Jaume Barri. Un any més, la cercavila infantil va ser molt participada i va posar el colofó final a un cap de setmana intens de celebració.
Dijous Gras, Empescada i activitats prèvies
El programa de Carnestoltes s'havia iniciat amb la celebració del Dijous Gras a Cal Llovet, organitzat per la Llar d'Avis Ca l'Arola. Tot i les restriccions inicials pel vent, la situació meteorològica va millorar a temps per poder celebrar la tradicional botifarrada i el ball amb l'Enric.
La colla bakallanera encarregada de l'Empescada i d'iniciar la ruta del Bakalau d'enguany va ser Edició Limitada. La proposta, organitzada per les Penyes de Santpedor amb la col·laboració de l'Ajuntament, va omplir la nit de disfresses i ambient festiu, que va culminar amb una festa DJ a Cal Llovet.
L'endemà, la plaça de l'Església va acollir el concurs d'Escudella i la tarda de bingo, també a càrrec de les Penyes de Santpedor, ampliant així un programa d'actes que ha combinat tradició i festa.