L'Arxiu Municipal de Súria rep el fons de la família Benabarre Fàbregas

L'Arxiu Municipal de Súria ha incorporat el fons documental de la família surienca Benabarre Fàbregas, que inclou documentació del segle XX i dels primers anys del segle XXI. La donació amplia el patrimoni conservat a l'arxiu i s'emmarca en la voluntat de recuperar i preservar la memòria documental del municipi.
Una donació amb documentació diversa
La donació ha estat realitzada per Maria Cinta Benabarre, fundadora i directora de l'Escola de Dansa Maria Cinta. L'acte de signatura del conveni de donació va tenir lloc a la Casa de la Vila i va comptar amb la participació de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i de l'arxiver itinerant Albert Rumbo.
El fons familiar incorpora documentació de diferents àmbits vinculats a la vida local. Entre els materials conservats hi ha documents de caràcter familiar, social, cultural, empresarial i també polític, que permeten aproximar-se a diferents aspectes de la història recent del municipi.
Documentació sobre el pubillatge
Una de les parts més destacades del fons està dedicada al pubillatge de Súria. La documentació recull materials sobre l'evolució d'aquesta tradició entre els anys 1970 i 2015, un període llarg que permet seguir-ne els canvis i la continuïtat dins la vida festiva i social del municipi.
Amb aquesta incorporació, l'Arxiu Municipal de Súria amplia el conjunt de fons privats que ha anat rebent en els darrers anys amb l'objectiu de preservar documents rellevants per a la història local.
Integrat a la Xarxa d'Arxius Municipals
L'Arxiu Municipal de Súria forma part, des de l'any 2010, del programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Aquest programa dona suport tècnic als arxius locals i contribueix a garantir la conservació, organització i difusió del patrimoni documental dels municipis.