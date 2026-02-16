El Carnestoltes omple de color i música el centre urbà de Súria

L'animació del Carnestoltes ha tornat a omplir aquest dissabte el centre urbà de Súria amb una rua participativa que ha reunit cinc comparses, batucada, espectacle itinerant i nombroses persones disfressades de totes les edats. La celebració ha culminat al Pavelló Municipal d'Esports amb animació infantil, sopar popular i actuacions musicals.
Cinc comparses i una novetat destacada
Les comparses participants han estat Carroza Militar, La Lámpara Maravillosa, Super AFA's Bros, La Tribu i Mario Kart, totes elles amb propostes creatives que han aportat color i originalitat al recorregut. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la participació conjunta de les AFA de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac en una única comparsa, fet que ha reforçat el caràcter col·laboratiu de la festa.
La rua ha sortit des del barri de Sant Jaume, acompanyada per la Batukada Shangó i l'espectacle itinerant Circo-Up, que han posat ritme i dinamisme a la desfilada.
Recorregut pel centre i final festiu
El seguici ha transcorregut per la travessia principal de la vila, el primer tram de la carretera de Balsareny, l'entorn de la Casa de la Vila i l'avinguda de l'Ajuntament. Posteriorment, ha tornat pels carrers González Solesio i Salvador Vancell fins a la plaça de Sant Joan, des d'on els participants s'han dirigit cap al Pavelló Municipal.
A l'arribada, s'ha ofert coca i xocolata a les persones participants abans de donar pas a les activitats de cloenda. L'animació infantil ha anat a càrrec de Show Kids, mentre que la sessió musical final ha estat conduïda per DJ, que ha tancat la jornada amb ambient festiu.
L'organització del Carnestoltes ha anat a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros i l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Festes, amb la implicació de la Comissió del Carnestoltes, el Casal de la Dona i diverses persones voluntàries.