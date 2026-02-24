Navarcles estrenarà el primer Dinar de Dones Intergeneracional en el programa del 8 de Març

L'Ajuntament de Navarcles ha preparat una àmplia agenda d'activitats per celebrar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, amb una programació que s'estendrà del 2 al 8 de març en el marc de la Setmana de la Dona 2026. El programa inclou tallers, exposicions, propostes esportives i el primer Dinar de Dones Intergeneracional del municipi, amb l'objectiu de fomentar la sororitat, donar visibilitat a les experiències femenines i enfortir la comunitat.
El plat fort arribarà el mateix 8 de març a les 12 del migdia amb el primer Dinar de Dones Intergeneracional, que tindrà lloc a l'Auditori Agustí Soler i Mas. L'acte, presentat per Aina Cots, combinarà música en directe, ballet, microteatre i una taula rodona amb la participació de dones, noies i nenes del municipi. També s'hi oferiran propostes per als infants i un menú infantil fins als 11 anys. Les inscripcions es poden fer fins a l'1 de març a través d'Entràpolis o al Centre Cultural de Navarcles.
Una setmana plena d'activitats culturals i esportives
La programació arrencarà el 2 de març i inclourà activitats per a tots els públics. Durant tot el mes, la Biblioteca Sant Valentí acollirà una mostra bibliogràfica vinculada al 8M i l'exposició Una mar de cossos, de Mia Perramon, que reflexiona sobre els cossos normatius i no normatius a través de gravats i escultures de petit format.
El 2 de març, a les 5 de la tarda, el pati del Katna serà l'escenari del Mosaic Feminista, una activitat oberta que convidarà les participants a decorar una paret amb un mosaic col·lectiu en clau feminista.
El 4 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, la Sala d'Actes acollirà el taller El plaer de ser tu, a càrrec de la formadora Lena Serrano. Després de l'èxit de l'edició anterior, la proposta tornarà amb una sessió sobre autoestima i sexualitat conscient adreçada a persones adultes, amb inscripció prèvia i places limitades.
L'àmbit esportiu també tindrà protagonisme. El 5 de març, a les 6 de la tarda, el Complex Esportiu Municipal Tres Pins oferirà una sessió gratuïta de barre, disciplina que combina ballet, pilates i ioga, amb un màxim de 15 places. El 7 de març, a la mateixa hora i a la plaça exterior del complex, es farà una masterclass que fusionarà exercicis de força, ball, cardio i tonificació, amb un límit de 30 participants.