Monistrol homenatjarà el paper de la dona al món de la moto amb el debut de Ladies on Road

Monistrol de Montserrat acollirà els dies 21 i 22 de març la primera edició de Ladies on Road, una trobada motera que vol retre homenatge a la presència i la trajectòria de les dones dins del món de les dues rodes. La iniciativa, impulsada per l'Associació d'Amics de les Motos Antigues de Monistrol, s'emmarca en la celebració del 25è aniversari de l'entitat i tindrà lloc al camp de futbol del municipi, als peus de la muntanya i a tocar de la carretera d'accés al santuari.
Una reivindicació de la presència femenina al sector
La trobada neix amb l'objectiu de reconèixer la contribució femenina en la cultura motera, tant en l'àmbit recreatiu com professional o esportiu. L'organització destaca que l'esdeveniment pretén generar un espai de visibilització i intercanvi d'experiències, obert a totes les persones interessades en aquest univers, independentment del seu nivell o trajectòria.
Com a padrina d'aquesta primera edició hi participarà la periodista esportiva Judit Florensa, coneguda per la seva tasca en la cobertura del pàdoc de MotoGP, Superbikes i els especials del Dakar, que aportarà la seva experiència en l'àmbit de la comunicació vinculada al motor.
Programa amb rutes, debat i activitats pràctiques
El programa inclou una àmplia varietat d'activitats destinades tant a aficionats com a professionals. Entre els actes principals destaquen dues rutes moteres: una sortida matinal pels voltants de la muntanya i una segona pujada al santuari coincidint amb la posta de sol, que inclourà visita a la basílica.
També s'ha programat una taula rodona titulada La dona i les motos, amb la participació de testimonis procedents de diferents àmbits del sector, com la competició, la mecànica o els viatges. A més, hi haurà pràctiques d'off-road amb instructors especialitzats, així com activitats complementàries com un concert, sorteigs, espai de botigues, foodtrucks, esmorzar motard i zona d'acampada.
Una cita amb vocació de continuïtat
Les places per participar-hi són limitades i les inscripcions ja estan obertes a través del web oficial de l'esdeveniment. Tot i que existeixen nombroses concentracions moteres arreu del territori, els impulsors subratllen que aquesta proposta és singular pel seu caràcter d'homenatge específic a la dona dins del sector, fet que ha despertat interès tant entre aficionats com entre professionals.
Diverses marques i col·laboradors del sector s'han sumat a la iniciativa, reforçant la voluntat de convertir-la en una cita consolidada dins el calendari moter. Amb aquesta primera edició, l'organització aspira a establir les bases perquè Ladies on Road creixi en futures convocatòries i esdevingui un punt de trobada estable per compartir experiències, reconeixement i passió per la moto.