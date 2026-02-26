Sílvia Marsó debutarà al Kursaal amb «Clavells», dirigida per Abel Folk

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 28 de febrer a les 8 del vespre, la representació de Clavells, una obra d'Emma Riverola protagonitzada per Sílvia Marsó i Abel Folk, que també n'assumeix la direcció. El muntatge suposa el debut de Marsó a l'escenari manresà amb una proposta que combina emoció, memòria històrica i reflexió política.
Amor, traició i esperança
Clavells és una història d'amor, traïció i esperança ambientada en dos temps. L'abril de 1974, tres joves estudiants -la Violeta, el Xavier i el Ramon- viatgen a Lisboa per viure de prop l'esclat de la Revolució dels Clavells i el naixement de la democràcia a Portugal. Aquell moment d'efervescència política i il·lusió col·lectiva marcarà per sempre les seves vides.
Cinquanta anys després, el Xavier retroba la Violeta amb un ram de clavells. El Ramon, parella d'ella, acaba de morir. La trobada, però, està lluny de ser plàcida: fa quatre dècades que no es veuen i entre ells s'han acumulat silencis, rancors i ferides no tancades. Xavier arriba disposat a revelar tot allò que ha callat durant anys, sense imaginar que la Violeta també ha amagat una part essencial del passat.
A mesura que avança la conversa, es despleguen els records: amors i traïcions, ambicions personals i utopies compartides que el temps ha anat erosionant. Les decepcions íntimes es barregen amb les ideològiques, i la Revolució dels Clavells es converteix en un símbol d'allò que van ser i del que haurien volgut ser.
Després de quaranta anys de desacords i pèrdues, Lisboa i aquella primavera del 74 emergeixen com un espai on tornar, físicament i emocionalment. Un retorn a la memòria per recuperar l'emoció i la il·lusió d'un futur compartit que potser encara és possible.
Entrades
Les entrades per veure Clavells tenen un preu de 28 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys (24 euros), titulars del Carnet Galliner (15 euros) i menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web oficial del teatre.