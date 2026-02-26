El regidor de la CUP, Rubèn López, denunciat per la Policia Local de Santpedor pels fets del ple

La CUP de Santpedor ha denunciat el que considera una actuació policial "desproporcionada" durant el ple del 10 de febrer, marcat per la incorporació d'un regidor vinculat a l'extrema dreta. La formació ha anunciat accions polítiques i ha situat el focus en la defensa dels drets de participació veïnal, mentre que l'exregidor Aniol Vila ja té data del judici per un presumpte delicte de resistència.
Suport nacional i advertència davant l'extrema dreta
La roda de premsa ha començat amb la intervenció de Su Moreno, portaveu nacional de la CUP, que ha situat els fets de Santpedor en un context polític més ampli. "La situació política del nostre país exigeix una resposta clara i contundent davant de l'auge de l'extrema dreta", ha afirmat, advertint que els seus discursos "minen els drets bàsics i els drets humans".
Moreno ha expressat "suport i solidaritat" amb la militància local i ha defensat que la seva actuació respon a un "compromís ferm de defensa dels drets democràtics dels veïns davant de pressions i intents de normalitzar la presència de l'extrema dreta al carrer i també a les institucions".
En aquest sentit, ha alertat que els "relats de falsa llibertat o de falsa democràcia" s'estenen en l'àmbit institucional i social, i ha assenyalat formacions com Aliança Catalana i Vox com a exemples d'aquesta expressió política. També ha advertit que "altres partits estan assumint part dels relats que l'extrema dreta està situant al dia a dia".
Moreno ha remarcat que "no podem deixar cap pressió i cap amenaça que ens faci trontollar el que és just i el que és humà" i ha defensat que els discursos d'odi i exclusió "no representen ni la classe treballadora ni cap projecte d'alliberament nacional o social". Segons ha dit, "no són una alternativa al sistema, són el sistema".
En les seves paraules, ha vinculat el cas de Santpedor amb altres situacions recents en municipis catalans, assegurant que no es tracta d'un fet aïllat sinó d'"una tendència més àmplia" en què, segons la CUP, hi ha dispositius policials "desmesurats o amb usos polítics" que no responen a la garantia de drets sinó a la "protecció d'interessos polítics concrets".
L'explicació d'Aniol Vila sobre el 10 de febrer
Aniol Vila, exregidor de la formació a Santpedor, que va ser detingut durant el ple del 10 de febrer, ha recordat que aquella sessió va estar marcada per la presa de possessió de Jordi Soteras com a regidor no adscrit, després de les renúncies successives a la llista de Sumem per Santpedor-Junts, i per una concentració antifeixista a l'exterior.
Vila ha qualificat els fets de "totalment contraposats a la idea més bàsica, essencial i establerta que tenim de democràcia", especialment en l'àmbit local. Segons ha explicat, un "nombrós grup de santpedorenques i santpedorencs" es va concentrar davant la Capella de Sant Andreu per protestar contra el que considerava "l'entrada il·legítima al plenari" d'un representant d'una formació que "no s'havia presentat a les eleccions municipals" i que, segons ha dit, destaca per "idees i pretensions xenòfobes i racistes".
Vila ha assegurat que la situació es va agreujar perquè "unes persones van tenir preferència a l'hora d'ocupar els seients com a públic abans i durant el ple". Ha afirmat que militants i seguidors d'Aliança Catalana "de fora del poble" van poder entrar mentre que "desenes de veïnes i veïns no van poder entrar degut al cordó policial".
Vila ha explicat que ell va ser una de les poques persones provinents de la concentració que va accedir a la sala de plens. Un cop a dins, en comprovar que hi havia "seients i espais lliures" i que altres veïns no podien entrar, va emetre queixes que, segons ha dit, "foren acceptades per part de l'alcalde".
Malgrat això, ha denunciat que agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra el van expulsar "de forma agressiva, violenta i humiliant" i que li van impedir el seu "dret a participar com a públic del ple". Ha recordat que el Reglament Orgànic Municipal reconeix la participació veïnal en els plens com a actes públics i que el públic té dret a intervenir en un darrer torn de paraula.
"Que la diferència entre ser a dins de la sala de plens i ser a fora implica disposar o no d'aquest dret", ha subratllat, remarcant que en altres ocasions ell mateix n'havia fet ús com a veí.
Segons el seu testimoni, la sessió "no va ser pública", ja que només hi van poder entrar uns quants assistents, molts dels quals no eren del municipi. Vila ha recordat que va acabar "manillat" i que va estar "durant quatre hores engarjolat".
Ara se l'acusa d'un delicte de resistència o desobediència i ha estat citat a judici oral el pròxim 11 de març als jutjats de Manresa.
Denúncia de la Policia Local al regidor Rubèn López
L'actual regidor de la CUP Rubèn López Farrés ha intervingut per explicar que en els darrers dies ha rebut una denúncia de la Policia Local de Santpedor. Ha emmarcat aquesta situació en la "repressió" que, segons la formació, es va viure durant el ple municipal.
López ha assegurat que l'actuació policial va ser "desproporcionada" mentre ell exercia la seva responsabilitat com a càrrec electe "davant d'una situació anòmala en el marc del que entenem que ha de ser la democràcia d'un poble". Ha recordat que la CUP va demanar la suspensió del ple i que, en no aconseguir-ho, ell i l'altra regidora van abandonar la sala "per dignitat".
Segons ha exposat, la gestió del dispositiu policial "va contribuir a tapar el que s'estava produint aquell dia": l'entrada d'un representant de l'extrema dreta "de la mà de Junts" i la presa de possessió de Jordi Soteras, a qui ha qualificat de "trànsfuga" que "s'ha aprofitat dels veïns i veïnes en benefici dels seus propis interessos partidistes".
Davant la gravetat dels fets, la CUP ha presentat formalment un seguit de demandes a l'equip de govern d'ERC a Santpedor. Entre les qüestions plantejades, la formació vol saber "qui va dirigir el dispositiu policial i amb quines instruccions es va coordinar el comandament de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra".
També pregunta "qui va ordenar restringir l'accés al ple a veïns i veïnes" quan hi havia seients buits, i "per què, alhora, la policia va custodiar i garantir l'entrada de militants de fora". La CUP demana aclariments sobre "qui va ordenar la detenció" d'Aniol Vila i per què el govern no va suspendre o ajornar la sessió per garantir, segons la formació, el compliment de les garanties democràtiques del reglament.
Mobilitzacions i calendari judicial
La compareixença també ha servit per anunciar les pròximes cites vinculades al cas. El 7 de març, la plataforma Santpedor Antifeixista ha convocat una concentració a les 11 del matí a la plaça Gran U d'Octubre del municipi. El 10 de març hi ha previst un nou ple municipal. I l'11 de març, a 2/4 de 12 del migdia, se celebrarà el judici d'Aniol Vila als jutjats de Manresa.
La CUP ha reafirmat el seu paper, en paraules de Rubèn López, com a "dic de contenció i alternativa real davant l'extrema dreta" i ha apel·lat a la "força popular" com a eina per "relegar l'extrema dreta a la marginalitat i obrir pas a un futur de drets, justícia social i alliberament nacional".