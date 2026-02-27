Manresa dedicarà a Marcel Gros un espectacle i una exposició a la Plana de l'Om

L'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà els dies 20 i 21 de març l'espectacle Marcel Gros, pallasso! dins la programació familiar d'Imagina't, que es completarà amb una exposició sobre la trajectòria artística del pallasso manresà.
Tres funcions dins la programació d'Imagina't
La programació per a públic familiar d'Imagina't portarà a Manresa l'espectacle Marcel Gros, pallasso! amb tres funcions a l'Espai Plana de l'Om. Les representacions tindran lloc el 20 de març a les 8 del vespre i el 21 de març en doble sessió, a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 de la tarda.
Es tracta d'un muntatge confeccionat a mida a partir de les creacions que Marcel Gros ha desenvolupat des de 1991, i que han definit el seu estil escènic. L'espectacle combina el llenguatge del clown, la ironia del bufó i la comunicació directa del showman, en una proposta pensada per connectar amb públics de totes les edats.
Amb una llarga trajectòria en l'àmbit dels espectacles familiars, el pallasso manresà jugarà amb les paraules, els objectes i la participació del públic, mantenint el seu segell característic. El desembre passat, Marcel Gros va rebre el Premi Trajectòria en el marc de la XVI edició dels Premis Zirkòlika 2025.
Les entrades tenen un preu de 10 euros i de 8 euros amb el Carnet d'Imagina't. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, per internet i també a l'Espai Plana de l'Om una hora abans de cada funció. Les dues sessions del dissabte 21 de març s'inclouen dins la tercera edició de la campanya Cap Butaca Buida, que se celebra arreu del territori català aquella jornada.
Una exposició sobre la seva trajectòria vital i artística
La programació es completarà amb l'exposició Marcel Gros, pallasso!, que es podrà visitar del 17 al 22 de març a la sala d'exposicions de la Plana de l'Om.
La mostra repassarà la trajectòria vital i artística del pallasso manresà a través d'imatges, moments, pensaments i objectes vinculats al seu recorregut professional. L'exposició obrirà de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i l'entrada serà lliure.