Inshuti Manresa i altres entitats conviden a reflexionar amb el documental «Ruanda Red Lines»

Inshuti Manresa organitza un nou Memorial pels conflictes oblidats, que se celebrarà el pròxim 21 de gener a la plana de l'Om a les 7 de la tarda. L'activitat consistirà en la projecció del documental Ruanda Red Lines, una investigació que explora el genocidi de Ruanda a través de l'experiència de la cooperant manresana Flors Sirera, assassinada al país africà l'any 1997 mentre treballava amb l'ONG Metges del Món i que s'ha convertit en símbol de la recerca de justícia i dels drets humans. L'acte comptarà amb un diàleg posterior amb Jordi Palou-Loverdos, advocat especialista en drets humans, i la presència del director David Panxa per aprofundir en les causes i les conseqüències actuals d'aquests fets històrics.
Un Memorial per recordar conflictes i drets humans
La cita del 21 de gener a les 7 del vespre a la Plana de l'Om vol ser un espai de reflexió i record col·lectiu sobre conflictes sovint oblidats per l'opinió pública, especialment el genocidi de Ruanda de 1994. La proposta, organitzada per Inshuti Manresa i altres entitats, inclou la projecció del documental Ruanda Red Lines, que parteix de l'experiència vital i professional de Flors Sirera, cooperant manresana.
Qui era Flors Sirera
Flors Sirera i Fortuny va ser una infermera i cooperant manresana nascuda a Tremp el 25 d'abril de 1963, que treballava amb l'ONG Metges del Món i va ser assassinada a Ruhengeri (Ruanda) el 18 de gener de 1997. Sirera i dos companys seus, el metge Manuel Madrazo i el fotògraf Luis Valtueña, van morir a mans de grups armats mentre desenvolupaven tasques d'assistència humanitària en un context molt tens després del genocidi ruandès.
La seva figura ha esdevingut un símbol de la cooperació i del compromís amb els drets humans: a Manresa hi ha una Casa per la Solidaritat i la Pau amb el seu nom i cada any se celebra un memorial en el seu record, i actes de reconeixement han inclòs, entre altres, la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat a títol pòstum.
Documental i diàleg amb experts
El documental Ruanda Red Lines, projectat durant l'acte, investiga el genocidi de 1994 des de diverses perspectives, incloent les causes, els actors implicats i els interessos internacionals, tot partint de la vivència de Sirera i l'impacte que aquests fets continuen tenint avui.
Després de la projecció hi haurà un diàleg obert amb Jordi Palou-Loverdos, advocat especialitzat en drets humans i vinculació amb la querella pel cas de Sirera i el genocidi, així com la participació de David Panxa, que aportarà reflexions sobre el procés d'investigació i realització del film.
Una invitació a la comunitat
L'esdeveniment està obert a tothom que vulgui participar d'una jornada informativa, cultural i de debat que posa el focus en els drets humans, la memòria històrica i els efectes dels conflictes armats que sovint queden invisibilitzats. La cita del 21 de gener a la Plana de l'Om convida a repensar el passat per comprendre millor el present i implicar-se en la construcció d'un futur més just.