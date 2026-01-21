21 de gener de 2026

El Kursaal programa el monòleg «El rubor del silencio», un viatge poètic entre paraula i silenci

La proposta de José Manuel Garzón es podrà veure aquest dijous a la sala petita

  • José Manuel Garzón interpretant «El rubor del silencio» -

Publicat el 21 de gener de 2026 a les 15:48

La sala petita del Kursaal acollirà aquest dijous, 22 de gener, a les 7 de la tarda, la representació del monòleg El rubor del silencio, escrit i interpretat per José Manuel Garzón i dirigit per Enric Llort. L'espectacle proposa un recorregut íntim per la bellesa de la vida, la puresa de l'amor i la por de la mort, amb una especial atenció al valor de la paraula i del silenci.

Un vell narrador davant el final de la vida

El rubor del silencio dona veu a un vell narrador d'històries que, en les darreres hores de la seva vida, repassa les experiències viscudes i reflexiona sobre l'ofici de contar contes. El muntatge posa l'accent en la bellesa de les petites coses, el silenci de l'ànima i la convicció que les paraules i la poesia poden transformar el món.

L'obra es presenta com un cant a la força expressiva del llenguatge i a la importància dels silencis, en un relat que convida a la contemplació i a la reflexió personal.

El retorn de Garzón al Kursaal

L'actor José Manuel Garzón torna al Kursaal després d'haver-hi presentat anteriorment els muntatges Nacidos culpables i Palabras de Miguel. En aquesta ocasió, ho fa amb una proposta de caràcter més introspectiu, dirigida per Enric Llort, que aposta per la senzillesa escènica i la intensitat interpretativa.

Entrades i preus

Les entrades per a la funció tenen un preu general de 15 euros, amb descomptes de 12 euros per a majors de 65 anys i persones amb carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.

