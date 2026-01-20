El Conservatori de Música celebra una nova edició del cicle de concerts a càrrec del professorat

El Conservatori Municipal de Música de Manresa posa en marxa el seu XVI Cicle de Concerts del Professorat, sota el títol Una Hora de Música, amb una programació que abasta des del classicisme vienès fins al jazz i les noves tendències de la cançó d'autor. Tots els concerts tindran lloc a l'auditori del Conservatori (Carrer Ignasi Balcells, 12-14) a les 8 del vespre, amb entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament.
El cicle, que es desenvoluparà entre febrer i maig de 2026, ofereix una oportunitat única per gaudir del talent i la trajectòria professional del professorat del centre, així com de col·laboracions destacades.
El primer dels concerts tindrà lloc el divendres 6 de febrer, i anirà a càrrec de Belisana Ruiz Molina. Sota el títol Breu història de la guitarra, es farà un recorregut per sentir i veure com s'ha anat transformant l'instrument, el seu so, la música i el seu context històric i musical.
El segon concert, Como el mar, arribarà el 19 de febrer i portarà a l'escenari a Maria Lilia Cano Raya (piano i veu), Tony Cruz Dos Santos (baix), Sergi Torrejón Molina (bateria), Albert Comaleras Dabau (saxo i flauta travessera). De fet, serà la presentació del nou projecte de la mateixa pianista cubana Maria Lilia Cano, amb cançons i arranjaments propis inspirats en el folklore cubà, llatinoamericà i mediterrani.
El darrer concert del mes de febrer tindrà lloc el divendres 27 de maig amb el Trio Kairós, format per Nora Bosch Blanchot (piano), Jordi Coll Claret (violí), Anna Costa Pla (violoncel) acompanyats de la dansa de Raquel Mill Sánchez. En el concert, el Trio Kairós reimagina l'obra emblemàtica d'Astor Piazzolla, Cuatro estaciones porteñas, fusionant la música amb l'expressió coreogràfica per convidar el públic a experimentar els contrastos emocionals de Buenos Aires.
El dijous 12 de març serà el moment de Play, un concert variat amb temes de diferents estils a càrrec dels professors i professores del departament de jazz i música moderna. Els intèrprets seran Jordi Blanes Priego, Joan-Pau Chaves Vivancos, Miquel Galceran González, Jordi González Marquès, Lluís Ribalta Hermoso i Berta Sala Riba.
El mateix mes de març tindrà lloc el concert Un piano, dues opinions i tres èpoques. Serà el 17 de març. Jordi Humet Alsius i Dasha Medvedeva Chernova faran una interpretació amb piano a quatre mans d'una proposta que convida a redescobrir el plaer de tocar i escoltar a quatre mans amb obres de Mozart, Schubert i Ravel, plenes d'harmonia, humor i sensibilitat.
Per tancar el mes de març, el dia 25 es portarà a terme el concert Paisatges sonors de la cançó tradicional catalana. Serà un concert interdepartamental amb la participació d'alumnat i professorat el centre.
El dilluns 13 d'abril, es podrà sentir La trompa contemporània, a càrrec de Carles Lizondo. El mateix mes d'abril, el dia 22, sota el títol El classicisme vienès, Amat Santacana Gómez al violoncel i Benjamí Santacana Mata al piano, oferiran un repertori d'obres de grans mestres vinculats a Viena (Haydn, Mozart, Beethoven i Schubert) amb singularitat d'utilitzar un violoncel petit construït el 1774.
El novè concert del cicle tindrà lloc el 6 de maig, amb Olga López (veu) i David Sisó Creus (piano) que oferiran un repertori de cançons cantades, amb temes d'autor i d'arreu, que transportant a l'oient a través d'històries.
El punt final al cicle el posarà l'exprofessor del centre Pep Pérez al piano, l'11 de maig. Serà amb un recital monogràfic dedicat a Franz Liszt amb obres com Consolacions, Sonets del Petrarca i la monumental Sonata en si menor.