Manresa commemorarà les trajectòries de Foto Art Manresa i Míriam Ponsa en dues exposicions

El Centre Cultural el Casino ha donat a conèixer la programació cultural prevista fins al juliol d'aquest any a la Sala Gran, l'Espai 7 i a la sala d'actes d'aquest equipament municipal. Les dues grans apostes culturals programades a la Sala Gran són les exposicions 50 anys de Foto Art Manresa i Miriam Ponsa. Ofici i activisme. 25 anys de creació conscient, dues mostres per reconèixer la rellevància d'aquests dos projectes arrelats a la ciutat.
50 anys de Foto Art Manresa, que es podrà veure del 6 de febrer al 6 d'abril, és una mirada als 50 anys d'aquesta entitat a través dels ulls dels seus socis. Foto Art Manresa ha esdevingut un referent en el món de la fotografia a la ciutat i ha vist evolucionar materials, equips i tècniques sense perdre el tarannà festiu i l'afició entusiasta.
La segona exposició, Miriam Ponsa. Ofici i activisme. 25 anys de creació conscient, repassarà la trajectòria professional de la dissenyadora, que ha construït un univers propi combinant tradició, experimentació i creació conscient. La mostra es podrà visitar del 15 de maig al 12 de juliol. Totes dues exposicions comptaran amb textos de lectura fàcil i activitats complementàries, com ara xerrades i visites guiades que es podran seguir en llengua de signes catalana.
L'Espai 7, història i natura
L'Espai 7, per la seva banda, inclourà exposicions com Manresa enganxa que explicarà la història de la ciutat entre els anys 1975 i 2025 a través dels seus adhesius. La mostra, organitzada per Manresa Enganxa i l'Ajuntament de Manresa, es podrà veure del 27 de març al 19 d'abril. La sala també acollirà l'exposició La fauna del Cardener, un recull d'imatges del fotògraf Jaume Morera, que mostrarà la biodiversitat del Cardener a l'altura de l'Anella Verda de Manresa. Entre les fotografies que s'hi podran veure, hi ha les escollides per il·lustrar el calendari 2026 de l'Ajuntament de Manresa. La mostra es podrà visitar a l'Espai 7 a partir del 24 d'abril. A partir del 22 de maig, la sala oferirà Set de joia, una experiència que unirà joies úniques de set creadors de joieria contemporània i vi procedent de set cellers de referència. La trobada entre territori, art i vi està expressament pensada per convidar el públic a sentir.
Les primeres exposicions que es podran veure a l'Espai 7 són la del Premi de fotografia Memorial Modest Francisco i Erill, ja inaugurada, i la del Premi Joan Vilanova i Roset de dibuix i gravat. De cara a la Festa la llum, també s'hi podrà visitar l'Exposició Ràpida de la Llum.
Cicles de pensament
A més a més, de les exposicions, el Centre Cultural el Casino organitza cicles de pensament ja consolidats en la programació cultural de Manresa: Pessics de saviesa, organitzat pel Grup de Professorat de Filosofia de la Catalunya Central i el Casino, es durà a terme durant el mes de març a la sala d'actes del Casino, i convidarà a reflexionar sobre el Canvi de paradigmes en el qual està immersa la societat i el món: canvi climàtic, intel·ligència artificial, nous models geopolítics i econòmics, sistemes energètics...; Pessics de vida, organitzat per la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Casino, permetrà conèixer personatges rellevants per la seva trajectòria vital i professional, i Parlem d'art incidirà en l'obra de l'arquitecte Antoni G audí, de qui aquest any es commemora el centenari del seu naixement, tot i que també s'organitzaran xerrades al voltant de les exposicions programades al Casino.
Finalment, el cicle de xerrades de divulgació científica Divendres de Ciència se centrarà enguany en l'eclipsi de sol que es podrà veure el 12 d'agost. En aquest espai, s'explicarà des d'on es podrà veure i com observar-la de forma segura. La primera conferència es farà el 13 de febrer amb el títol Prepara't per a l'eclipsi de sol del 12 d'agost del 2026.