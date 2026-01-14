Unió de Pagesos repassa a Manresa més de 50 anys de lluita sindical al Bages amb una exposició

Unió de Pagesos ha inaugurat aquest dimarts a Manresa l'exposició fotogràfica Més de 50 anys d'acció sindical al Bages, una mostra que recorre més de mig segle d'història del sindicat a la comarca i posa en valor la lluita sostinguda per la defensa dels drets de la pagesia i de l'agricultura familiar. L'exposició es pot visitar fins al 25 de gener a l'Espai Plana de l'Om i inclou un reconeixement explícit a diversos militants històrics del Bages.
Mig segle d'acció sindical al Bages
La mostra repassa l'evolució d'Unió de Pagesos al Bages des de la seva fundació fins a l'actualitat a través d'un conjunt de fotografies que documenten mobilitzacions, actes sindicals, reunions i moments clau de la trajectòria del sindicat a la comarca. L'exposició ofereix una mirada retrospectiva a més de cinquanta anys d'acció sindical continuada, marcada per la reivindicació dels drets socials i econòmics de la pagesia i per la defensa del model d'agricultura familiar.
Segons han destacat els organitzadors, l'objectiu de la mostra és preservar la memòria col·lectiva del moviment agrari al Bages i posar en relleu el paper que ha tingut Unió de Pagesos en la configuració del sector agrari comarcal, tant en contextos de conflicte com en moments de negociació i avenços socials.
Un acte amb presència institucional i sindical
L'acte d'inauguració ha comptat amb una àmplia representació sindical i institucional. Hi han assistit la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, i el coordinador comarcal del sindicat al Bages, Josep Guitart, així com el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí.
També hi han estat presents diversos militants i persones vinculades a la trajectòria del sindicat, entre els quals dos membres històrics d'Unió de Pagesos a la comarca, Joan Tatjé i Joan Casajoana, que han rebut un reconeixement explícit en el marc de la inauguració.
Reconeixement a la lluita pagesa
En les diferents intervencions que s'han fet durant l'acte, s'ha posat l'accent en els anys de lluita per aconseguir drets per a la pagesia i en la importància de mantenir viva la defensa de l'agricultura familiar en un context de canvis econòmics i socials. Els ponents han subratllat el paper clau que ha tingut el sindicalisme agrari al Bages per garantir unes condicions de vida dignes al món rural i per fer sentir la veu del sector davant les administracions.
La mostra també vol servir com a homenatge col·lectiu a totes les persones que, al llarg de dècades, han participat activament en el moviment sindical agrari i han contribuït a consolidar Unió de Pagesos com un actor rellevant al territori.
Dates i horaris de visita
L'exposició Més de 50 anys d'acció sindical al Bages es pot visitar fins al 25 de gener a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. L'horari d'obertura és de 17.30 a 20.30 h, i l'accés és obert al públic. La iniciativa s'emmarca en les activitats de difusió i memòria històrica del sindicat a la comarca.