El Consell Comarcal del Solsonès impulsa el projecte «Més digitals» per apropar el món digital a les persones grans

Oferir eines a les persones grans per tal que adquireixin més autonomia, és la finalitat del projecte “Més digitals”, una iniciativa formativa promoguda pel Consell Comarcal del Solsonès adreçada a apropar el món digital a aquest sector de la població i afavorir més autonomia en l’ús de les eines digitals més habituals.
El projecte ofereix una introducció tranquil·la, propera i amable a les tecnologies digitals, centrada principalment en l’ús de dispositius mòbils, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital i facilitar que les persones participants puguin encarar nous usos digitals amb més seguretat i confiança.
“Més digitals” s’adreça a persones que ja utilitzen habitualment les tecnologies digitals, però que no disposen encara de l’autonomia necessària per afrontar nous aprenentatges o fer un ús més complet dels dispositius. La formació es durà a terme en modalitat presencial, amb una durada total de 15 hores, i es recomana que les persones assistents hi participin amb un telèfon intel·ligent o una tauleta digital.
Continguts del curs
Durant la primera part del curs, les persones participants es familiaritzaran amb el correu electrònic: aprendran a crear i configurar un compte, enviar i rebre missatges i gestionar contactes de manera senzilla i segura, una eina clau per mantenir el contacte amb familiars i amistats i estar al dia de les novetats.
A continuació, el curs s’endinsarà en el món de la fotografia digital, amb l’ús de la càmera del mòbil, la realització de fotografies i selfies, i la gestió de les imatges a la galeria, com a eina per conservar i compartir moments especials. El programa també inclou una introducció a la navegació per internet, on s’aprendrà a consultar pàgines web, cercar informació i desar webs d’interès per a un accés fàcil i ràpid.
Finalment, el curs dedicarà un espai a les bones pràctiques a la xarxa i a la ciberseguretat, abordant les normes bàsiques de comunicació digital i oferint eines per identificar i evitar possibles fraus o riscos en l’entorn digital.
Amb el projecte “Més digitals”, el Consell Comarcal del Solsonès reforça el seu compromís amb la inclusió digital, la formació al llarg de la vida i l’acompanyament de les persones grans en el procés de transformació digital.