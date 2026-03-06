Més trucades al 112 al Solsonès, amb un increment del 13,7 per cent

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, han presentat a la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central a Manresa el balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 al 2025 des d’aquesta vegueria. A la presentació hi han assistit també comandaments de Mossos d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals, SEM i Policia Local.
Elia Tortolero ha destacat que "darrere de cada trucada hi ha una situació que exigeix una resposta immediata, coordinada i eficaç. Mossos d’Esquadra, Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) són els responsables de donar-hi resposta, amb una dedicació constant per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania".
El telèfon d’emergències va rebre el 2025 un total de 97.519 trucades operatives des de la Catalunya Central, una xifra que suposa un 9,1% més que el 2024 (89.429) i el registre més gran dels darrers cinc anys. En relació amb el 2021, el 112 va rebre l’any passat un 22,3% més de trucades.
Les comunicacions el 2025 des de la Catalunya Central van suposar un 3,8% del total de trucades operatives rebudes a Catalunya (2.550.059). Les trucades operatives són aquelles que impliquen la mobilització de recursos dels cossos d’emergències i seguretat, per tant, són considerades trucades d’emergències.
La majoria de les emergències ateses pel 112 a la Catalunya Central l’any passat van ser per seguretat (un 31% del total; 30.747 trucades), assistència sanitària (28%; 27.180) i trànsit (22%; 21.223). Altres incidents habituals van ser per incendis (5.488; 6%) i civisme (4.592; 5%).
En relació amb els episodis que van generar més trucades, destaca la celebració de la revetlla de Sant Joan, amb un total de 225 trucades operatives relacionades amb l’episodi durant els dies 23 i 24 de juny.
Respecte a l'episodi rellevant per l'apagada general del 28 d’abril de 2025, des de Catalunya Central es van realitzar 76 trucades operatives (per emergències vinculades a persones tancades a ascensor i altres). A més d’aquestes, es van gestionar altres trucades de persones demanant informació, que no s’haurien pogut associar a un origen territorial concret.
El dia en què es van atendre més trucades operatives (577) va ser el 25 de juny, degut en gran part als incendis a Rajadell i Olvan. En total, aquell dia es van gestionar 263 trucades relacionades amb incendis.
El segon dia amb més trucades per incendi va ser el 8 de juliol (449 trucades operatives, 214 d’incendi), coincidint amb l’incendi de Sant Pere Sallavinera, que va generar l’enviament d’un ES-ALERT per demanar el confinament a les zones amb masies properes a la zona de l’incendi de cultius.
Finalment, la comarca que va originar més trucades va ser el Bages (44.610; 46%), seguida d’Osona (32.381; 33%) i el Berguedà (10.617; 11%). Pel que fa a la resta de comarques: Moianès (3.382; 4%), Solsonès (3.346; 3%), Anoia (2.209; 2%) i Lluçanès (974; 1%).
La comarca del Solsonès va originar 3.346 trucades al telèfon d’emergències l’any passat, un 13,7% més respecte del 2024 (2.944). Per municipis, la majoria de les comunicacions es van fer des de Solsona, amb 1.343, un 40,1% del total. A continuació, Torà (288; 8,6%), Olius (212; 6,3%), Clariana de Cardener (177; 5,2%) i Biosca (165; 4,9%).
Les principals tipologies de les emergències van ser les de trànsit (1.068 trucades; un 32% del total), assistència sanitària (836; 25%) i seguretat (682; 20%). Altres tipologies: incendis (239; 7,1%) i civisme (141; 4,2%).