La Catedral de Solsona és protegeix per Carnaval

Una festa tant irreverent com el Carnaval pot alterar la tranquil·litat dels temples religiosos. A Solsona, per seguretat, des de fa alguns anys es tanca la porta de la Catedral tot el dia obrint tant sols durant les hores de Missa. Enguany, el rètol posat a la porta informa dels horaris de Missa i llocs alternatius:
"En aquests dies de festa, La Catedral romandrà tancada, excepte hores de Missa.
Dissabte, al Santuari del Claustre, a les 20h. Diumenge, a la Catedral, a les 11h. Dilluns, al Santuari del Claustre, a les 10h. Dilluns, a la Parròquia, a les 19:30h. Dimarts, al Santuari del Claustre, a les 10h. Dimarts, a la Parròquia, a les 19:30h.
Ens dol que la no la podeu visitar en aquests dies!
Capítol Catedral Solsona"