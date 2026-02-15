15 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

La Catedral de Solsona és protegeix per Carnaval

Només resta oberta i accessible al públic durant les hores de Missa

  • La porta de la Catedral de Solsona, tancada -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 09:55

Una festa tant irreverent com el Carnaval pot alterar la tranquil·litat dels temples religiosos. A Solsona, per seguretat, des de fa alguns anys es tanca la porta de la Catedral tot el dia obrint tant sols durant les hores de Missa. Enguany, el rètol posat a la porta informa dels horaris de Missa i llocs alternatius:

"En aquests dies de festa, La Catedral romandrà tancada, excepte hores de Missa. 

Dissabte, al Santuari del Claustre, a les 20h. Diumenge, a la Catedral, a les 11h. Dilluns, al Santuari del Claustre, a les 10h. Dilluns, a la Parròquia, a les 19:30h. Dimarts, al Santuari del Claustre, a les 10h. Dimarts, a la Parròquia, a les 19:30h. 

Ens dol que la no la podeu visitar en aquests dies! 

Capítol Catedral Solsona"

Et pot interessar