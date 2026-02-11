Aquest dimecres es faran maniobres de desembassament de la Llosa del Cavall

Segons informa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aquest dimecres 12 de febrer de 2026 es faran maniobres ordinàries de manteniment de l’embassament de La Llosa del Cavall (Cardener) dels diferents òrgans de desguàs:
• Entre les 10 h i les 14 h: desguàs de mig fons i desguassos de fons.
El cabal màxim puntual serà de 30 m3/s.
Actualment, la presa es troba en situació d'explotació ordinària.
L’increment de cabal resultat de les maniobres es restablirà al finalitzar les maniobres fins al d’explotació ordinària. En aquest sentit, el grau d'afecció a rius, rieres i serveis relacionats cal considerar-ho mínim.
Tot i el cabal i volum mínims desembassats, es recomana evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell per possibles fluctuacions sobtats del nivell del riu, i traslladar aquestes recomanacions als municipis més propers a la presa.
Tram i Municipis
Cardener La Llosa del Cavall, Guixers, Lladurs, Navès, Olius
Actuacions durant les maniobres de desembassament
Mantenir el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera.
Aviseu aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.
Recordeu de reportar, si en teniu, les incidències al CECAT.