11 de febrer de 2026

Successos

Aquest dimecres es faran maniobres de desembassament de la Llosa del Cavall

Entre les 10 del matí i les dues del migdia es faran maniobres ordinàries de manteniment al desguàs de mig fons i als desguassos de fons. Protecció Civil alerta que això implicarà un increment del cabal, que com a màxim i de forma puntual, serà de 30 metres cúbics per segon

  Embassament de la Llosa del Cavall, al Solsonès

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 14:02

Segons informa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aquest dimecres 12 de febrer de 2026 es faran maniobres ordinàries de manteniment de l’embassament de La Llosa del Cavall (Cardener) dels diferents òrgans de desguàs:

• Entre les 10 h i les 14 h: desguàs de mig fons i desguassos de fons.

El cabal màxim puntual serà de 30 m3/s.

Actualment, la presa es troba en situació d'explotació ordinària.

L’increment de cabal resultat de les maniobres es restablirà al finalitzar les maniobres fins al d’explotació ordinària. En aquest sentit, el grau d'afecció a rius, rieres i serveis relacionats cal considerar-ho mínim.

Tot i el cabal i volum mínims desembassats, es recomana evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell per possibles fluctuacions sobtats del nivell del riu, i traslladar aquestes recomanacions als municipis més propers a la presa.

Tram i Municipis

Cardener La Llosa del Cavall, Guixers, Lladurs, Navès, Olius

 

Actuacions durant les maniobres de desembassament

Mantenir el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera.

Aviseu aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.

Recordeu de reportar, si en teniu, les incidències al CECAT.

