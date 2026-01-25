25 de gener de 2026

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Solsona retorna a la normalitat després de la nevada

Actualització de la nevada

  • Un policia local escampant sal en l'accés a una farmàcia -

Publicat el 25 de gener de 2026 a les 10:56

L’endemà de la intensa precipitació a Solsona, continua activada la fase 1 d’emergència del Pla de protecció civil municipal.

La Policia Local i la brigada municipal continuen treballant per reduir el gel a la via pública escampant sal en diversos punts del nucli urbà, especialment en accessos als serveis sanitaris i zones prioritàries.

 Tot i això, la presència de gel a les voreres fa necessari extremar la precaució, ja que hi ha risc de relliscades i caigudes.

 Recomanacions a la ciutadania:

• Camineu amb prudència i utilitzeu calçat adequat.

• Eviteu desplaçaments innecessaris.

• Ajudeu les persones grans o amb mobilitat reduïda.

• No aparqueu en zones que dificultin les tasques dels serveis municipals.

