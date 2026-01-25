Solsona retorna a la normalitat després de la nevada

L’endemà de la intensa precipitació a Solsona, continua activada la fase 1 d’emergència del Pla de protecció civil municipal.\r\n\r\nLa Policia Local i la brigada municipal continuen treballant per reduir el gel a la via pública escampant sal en diversos punts del nucli urbà, especialment en accessos als serveis sanitaris i zones prioritàries.\r\n\r\n Tot i això, la presència de gel a les voreres fa necessari extremar la precaució, ja que hi ha risc de relliscades i caigudes.\r\n\r\n Recomanacions a la ciutadania:\r\n\r\n• Camineu amb prudència i utilitzeu calçat adequat.\r\n\r\n• Eviteu desplaçaments innecessaris.\r\n\r\n• Ajudeu les persones grans o amb mobilitat reduïda.\r\n\r\n• No aparqueu en zones que dificultin les tasques dels serveis municipals.\r\n