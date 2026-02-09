09 de febrer de 2026

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Tres arrestats per tràfic de «cocaïna rosa» en un control dels Mossos a Torà

Tres individus arrestats a la C-1412a, a Torà, acusats d'un delicte contra la salut pública segons els Mossos d'Esquadra. Els agents van descobrir 46 paquets de "cocaïna rosa" durant la inspecció del vehicle

  • Material requisat en la detenció -

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 11:46

Agents dels Mossos d'Esquadra destinats a Solsona van arrestar, el 4 de febrer, tres homes de 36, 33 i 28 anys per un suposat delicte relacionat amb la salut pública.

CONTROL POLICIAL I SEGUIMENT A TORÀ

Un control policial rutinari a la C-1412a, dins del terme municipal de Torà, va quedar alterat per l'aparició d'un vehicle que va travessar la zona a una velocitat considerable. Els policies van iniciar una persecució immediata i van interceptar el turisme a Sanaüja, on finalment el van fer aturar.

REGISTRE DEL VEHICLE I CONFISCACIÓ DE SUSTÀNCIES

Durant la inspecció de l'automòbil, els agents van localitzar 46 paquets, que sumaven gairebé trenta grams de 'cocaïna rosa' o 'tusi', una substància sintètica. A més, van recollir targetes de crèdit i papers identificatius a nom de terceres persones, així com un rellotge d'alta gamma sense cap document que en demostrés la procedència.
 

POSADA A DISPOSICIÓ JUDICIAL DELS ARRESTATS

Els tres homes van ser conduïts davant l'autoritat judicial l'endemà dels fets, dijous 5 de febrer, presentant-se davant el jutjat de guàrdia de Solsona.

