Tres arrestats per tràfic de «cocaïna rosa» en un control dels Mossos a Torà

Agents dels Mossos d'Esquadra destinats a Solsona van arrestar, el 4 de febrer, tres homes de 36, 33 i 28 anys per un suposat delicte relacionat amb la salut pública.
CONTROL POLICIAL I SEGUIMENT A TORÀ
Un control policial rutinari a la C-1412a, dins del terme municipal de Torà, va quedar alterat per l'aparició d'un vehicle que va travessar la zona a una velocitat considerable. Els policies van iniciar una persecució immediata i van interceptar el turisme a Sanaüja, on finalment el van fer aturar.
REGISTRE DEL VEHICLE I CONFISCACIÓ DE SUSTÀNCIES
Durant la inspecció de l'automòbil, els agents van localitzar 46 paquets, que sumaven gairebé trenta grams de 'cocaïna rosa' o 'tusi', una substància sintètica. A més, van recollir targetes de crèdit i papers identificatius a nom de terceres persones, així com un rellotge d'alta gamma sense cap document que en demostrés la procedència.
POSADA A DISPOSICIÓ JUDICIAL DELS ARRESTATS
Els tres homes van ser conduïts davant l'autoritat judicial l'endemà dels fets, dijous 5 de febrer, presentant-se davant el jutjat de guàrdia de Solsona.