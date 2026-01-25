25 de gener de 2026

Els paisatges de postal que la borrasca Ingrid ha deixat a Solsona

Acumulacions entre 5 i 10 centímetres en punts de la Catalunya Central, Prepirineu i serralada Prelitoral

  • Catedral de Solsona -
  • El Castellvell d'Olius emblanquinat per la neu -
  • El barri de Cal Llarg, al sud de Solsona, emblanquinat després de la nevada -
  • La cúpula nevada de la catedral de Solsona -
  • Nens jugant a la plaça del Camp de Solsona -
  • La plaça de Sant Joan de Solsona durant la nevada -
  • La plaça Major de Solsona durant la nevada -
  • Una operària de la brigada de l'Ajuntament escampa sal pels carrers del nucli antic de Solsona -
  • Dos vianants sortint d'un dels portals d'accés al nucli antic de Solsona -
  • Un dels accessos a Solsona poca estona després de l'inici de la nevada -
  • La plaça del Palau Episcopal de Solsona durant la nevada -

Publicat el 25 de gener de 2026 a les 09:20
Actualitzat el 25 de gener de 2026 a les 09:36

La borrasca Ingrid ha deixat aquest dissabte una nevada abundant i general per sobre dels 600 metres arreu de Catalunya i especialment a les comarques de la Segarra, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Bages, l'Alta Anoia, Moianès i la Selva. La neu ha fet acte de presència de bon matí per l'oest de Catalunya i s'ha estès progressivament a bona part del país, desplomant-se fins als 400 metres en sectors de Ponent. Les acumulacions ja superen els 10 centímetres en diverses localitats de la Catalunya Central, Prepirineu i serralada Prelitoral (Montserrat, Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac). Destaquen registres com els 15 centímetres de Vilallonga de Ter, els 10 centímetres de Sant Guim de Freixenet o els 8 centímetres de Collsuspina.

En paral·lel, la nevada ha deixat gruixos més modestos -de fins a cinc centímetres- a altres localitats com Cervera, Tàrrega, Solsona, Sant Quirze Safaja, Sant Julià de Cerdanyola, la Quar, Castellcir o la Quar. A l'àmbit metropolità, s'ha vist floquejar intensament en poblacions com Vacarisses, Vallirana, Begues i també al cim del Tibidabo, a Barcelona. Protecció Civil manté l'alerta del pla Neucat davant la previsió de nevades en les pròximes hores, que s'aniran desplaçant i restringint cap a les comarques del nord-est. Es demana molta precaució a les carreteres i amb el risc d'allaus, que és fort (nivell 4 sobre 5) als sectors de la Pallaresa, Prepirineu, Vessant Nord Cadí-Moixeró i Ter-Freser. A banda, el fenomen del torb en cotes altes pot dificultar la visibilitat.

 

