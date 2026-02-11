Avisos del Centre Sanitari, Consell Comarcal i Ajuntament de Solsona

COMUNICAT DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS A LA POBLACIÓ
Davant la previsió de fort vent per demà a Catalunya, el Centre Sanitari del Solsonès recomana a la població que, si no és estrictament necessari, eviti desplaçar-se al centre durant la jornada de demà per motius de seguretat. Pel que fa a les visites programades, aquestes es reprogramaran al més aviat possible. El centre contactarà telefònicament amb les persones afectades per tal de concretar una nova data.
Amb aquesta mesura volen garantir la seguretat de tothom i, alhora, assegurar la continuïtat del servei.
COMINICAT DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
El Consell Comarcal del Solsonès informa de la suspensió del transport escolar i del servei de menjador
El Consell Comarcal del Solsonès informa que, seguint les recomanacions emeses per la Generalitat de Catalunya i atès que demà no hi haurà activitat lectiva als centres educatius, queda suspès el servei de transport escolar a tota la comarca. Així mateix, també queda suspès el servei de menjador escolar durant la jornada de demà.
Es recomana a les famílies estar atentes als canals oficials d’informació dels centres educatius i del Consell Comarcal per a possibles actualitzacions.
COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA
Tancament d'equipaments municipals aquest dijous per risc extrem de ventades
Davant la previsió de ratxes de vent superiors als 108 km/h aquest dijous, 12 de febrer, i seguint les indicacions de Protecció Civil (Pla Vencat en fase d'alerta), l'Ajuntament de Solsona informa que:
• Aquest dijous romandran tancats l'escola bressol municipal l'Escola Municipal de Música Joan Roure * els equipaments esportius municipals Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.
Extremeu les precaucions a l'exterior: ! eviteu zones arbrades ! allunyeu-vos d'elements que puguin desprendre's (murs, contenidors, bastides, cartells, etc.). ! limiteu la mobilitat, especialment amb vehicles de dues rodes o de mobilitat personal.
Protecció Civil enviarà un Es-Alert a la població amb les indicacions corresponents.