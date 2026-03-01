La cantant Marta Roure pública un nou senzill «Volar»

La cantant solsonina-andorrana Marta Roure ha publicat aquest divendres al les plataformes digitals el nou single, Volar, de la mà de la discogràfica catalana Crea Music. Es tracta d’una peça íntima i emotiva que parla de sanar ferides, créixer i continuar avançant, i que suposa un nou pas en el trajecte creatiu de l’artista. Amb aquest tema posa paraules al procés de reconstrucció emocional i reafirma la voluntat de l’artista de continuar creant des de la veritat. Amb ‘Volar’, Marta Roure tanca una cicatriu que l’acompanyarà per sempre però que avui ja pot sentir amb tendresa, fugint del dolor i avançant cap a un missatge de renaixement.\r\n\r\n\r\n\r\nRoure, procedent d'una nissaga de músics vinculats amb Solsona, i que el 2004 va portar Andorra per primera vegada al Festival d’Eurovisió cantant en català, inicia ara una nova etapa després d’uns anys allunyada dels escenaris i dedicada també a la formació teatral. En aquest retorn, ha treballat amb el productor i músic Jan Buxeda en un procés creatiu marcat per l’experimentació i la recerca d’una veu pròpia. \r\n