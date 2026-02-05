05 de febrer de 2026

10:30

Jezz Club proposa 7 nous concerts per aquest 2026 a Solsona

7 artistes locals i nacionals i 23 intèrprets passaran per l’escenari del Club aquesta primera meitat de 2026

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 07:50

Jezz Club acaba de presentar el cartell de la primera meitat de la temporada. El passat 17 de gener, abans d’un concert d’August Tharrats i Queralt Camps, es va presentar la nova programació als socis i al públic general i ara s’ha posat les entrades a la venda a la plataforma entradessolsones.com

Aquesta primera meitat de 2026 hi haurà clàssica, rock, folk, jazz i una tarda de monòlegs. Visitaran el club el violoncel·lista solsoní Gerard Flotats, el veteraníssim acordionista Artur Blasco i Cati Plana, el trompetista Raynald Colom, el còmic Godai Garcia, Néstor Giménez Trio, el grup de rock local Caps Taps o Dan Peralbo així com els músics que els acompanyen. Al llarg d’aquests 7 concerts xafaran l’escenari del club un total de 23 músics.

Jezz Club és un petit espai a Solsona vinculat a l’estudi Jezz d’Eduard Gener. Va iniciar la programació de concerts de jazz, clàssica i música d’autor l’any 2024 amb 7 celebracions. L’any 2025 van ser 13 concerts i aquest 2026 tenen la previsió de fer-ne 17. El Club es mou entre la clàssica, el jazz i la música d’autor catalana, estils musicals que reclamen el seu espai, també a Solsona.

Tota la informació dels concerts i la venda d’entrades la trobareu a jezz.cat

