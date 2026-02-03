Incordis i Le Chiffon Rouge uniran veus en un concert reivindicatiu a Manresa

El proper dissabte 7 de febrer, a les 6 de la tarda, l'Auditori del Conservatori Municipal de Música de Manresa acollirà un concert compartit del cor manresà Incordis i la coral occitana Le Chiffon Rouge, de Narbona. L'actuació, titulada Dos pobles, un sol cant, reunirà prop de 90 veus dalt de l'escenari en una proposta musical amb un fort compromís social.
Un projecte coral amb vocació transformadora
El cor Incordis, integrat a l'Ateneu Popular La Séquia, va iniciar la seva activitat l'any 2013 amb la voluntat d'entendre el cant coral com una eina de transformació personal i social. El seu repertori inclou cançons de diferents èpoques i contextos, amb una clara mirada crítica i reivindicativa, abordant temes com el feminisme, la denúncia del capitalisme i el patriarcat, la defensa del territori, els drets de les persones migrants i la memòria històrica.
Una coral occitana amb 25 anys de compromís
Le Chiffon Rouge és un cor reivindicatiu de Narbona amb 25 anys de trajectòria. El seu nom fa referència a una cançó emblemàtica i al color de l'esquerra combativa. El seu repertori recull cançons d'arreu del món, sempre amb un clar compromís amb la llibertat, la dignitat, la memòria i la lluita col·lectiva. A Manresa oferiran principalment cançons franceses, amb una atenció especial a la Guerra Civil Espanyola i la Retirada.
Un concert compartit i participatiu
El concert constarà d'una primera part a càrrec del cor Incordis, una segona amb Le Chiffon Rouge i un tram final conjunt en què ambdues formacions cantaran plegades. L'actuació es finançarà amb taquilla inversa i tindrà aforament limitat, en una vetllada que vol ser, alhora, musical i reivindicativa, amb dues cultures i una mateixa veu compromesa.