Raquel Lúa presentarà el disc «Peinar Raíces» aquest dissabte a Sant Fruitós

Una de les veus més delicades del panorama musical actual, Raquel Lúa, presentarà aquest dissabte 7 de febrer el seu darrer treball, Peinar Raíces, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, en un concert que aposta per la proximitat i la connexió emocional amb el públic.
Un viatge musical cap a les arrels
La proposta artística de Raquel Lúa beu del folk mediterrani, el flamenc i el fado, i es construeix a partir de cançons íntimes, honestes i carregades de sensibilitat. Amb Peinar Raíces, l'artista convida a mirar endins i a reconnectar amb les arrels, els records i les emocions essencials, en un disc despullat d'artificis on la veu, la paraula i els silencis prenen tot el protagonisme.
Un directe proper i intens
El concert promet un format proper i intens, en què cada cançó esdevé un espai de trobada i complicitat amb el públic. Lúa ofereix un directe cuidat i emocional, fidel a l'esperit del disc, que posa en valor la força del relat i l'expressivitat de la interpretació.
Informació pràctica
L'actuació tindrà lloc aquest dissabte 7 de febrer a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipades i 12 euros a taquilla, i es poden adquirir anticipadament a través del web de Codetickets.