Josep M. Muñoz presentarà dimecres a Manresa el seu el nou assaig sobre política catalana

La Llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest dimecres 4 de febrer la presentació del llibre Una recança infinita. Mig segle de política catalana 1975-2025, de l'historiador Josep M. Muñoz Lloret. L'acte, que començarà a les 7 del vespre, comptarà amb la participació de l'autor i de Joaquim Aloy, de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
Presentació a Manresa d'un nou assaig polític
Dimecres vinent, 4 de febrer, a les 7 de la tarda, la Llibreria Parcir de Manresa (carrer Àngel Guimerà, 74) serà l'escenari de la presentació del llibre Una recança infinita. Mig segle de política catalana 1975-2025, publicat per Arcàdia aquest 2025. L'obra és el nou assaig de l'historiador Josep M. Muñoz Lloret i proposa una anàlisi en profunditat de l'evolució de la política catalana al llarg dels darrers cinquanta anys.
L'acte comptarà amb la presència del mateix autor i amb la intervenció de Joaquim Aloy, membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa, que l'acompanyarà en la presentació i el debat al voltant del contingut del llibre.
Mig segle de catalanisme polític sota anàlisi
En aquest assaig, Josep M. Muñoz examina quatre grans intents del catalanisme polític, des de l'any 1975 fins a l'actualitat, per exercir el dret a l'autogovern i per impulsar una configuració diferent de l'Estat espanyol. Segons l'autor, aquests intents "han topat amb el mur de la realitat d'una Espanya que s'ha construït en una altra direcció", un recorregut que, afirma, ha conduït a la situació que defineix com una "fase melancòlica actual".
A partir d'aquesta lectura, Una recança infinita planteja una revisió crítica de les interpretacions més habituals sobre la política catalana contemporània. El llibre convida a repensar el present a partir d'una comprensió més profunda del passat, amb la voluntat d'oferir noves claus per entendre el moment polític actual.
Una invitació a repensar el present
L'obra es presenta com una reflexió que va més enllà del relat cronològic dels fets i que busca aportar una mirada interpretativa sobre els èxits, els límits i les frustracions del projecte polític catalanista en el marc de l'Estat espanyol. En aquest sentit, el llibre proposa una lectura que interpel·la tant el debat polític com la reflexió intel·lectual sobre el futur del país.
L'historiador Borja de Riquer ha qualificat el treball de Muñoz com un "assaig lúcid i realista per entendre on ens trobem avui els catalans", destacant-ne el valor analític i la capacitat d'interpretar el llarg recorregut polític dels darrers decennis.
Trajectòria de Josep M. Muñoz Lloret
Josep M. Muñoz Lloret (Barcelona, 1959) és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, on es va doctorar amb una tesi sobre Jaume Vicens i Vives que va ser guardonada. Al llarg de la seva trajectòria professional ha tingut un paper destacat en l'àmbit cultural i intel·lectual del país.
Entre 1999 i 2023 va dirigir durant 24 anys la revista L'Avenç, una de les publicacions de referència en el pensament crític i la historiografia catalana. En aquesta revista hi va publicar també entrevistes en profunditat, que posteriorment van ser recollides en dos llibres.
A més, ha col·laborat amb articles d'opinió en diversos mitjans de comunicació i actualment escriu al diari Ara. L'any 2016 va exercir com a professor visitant a la New York University (NYU), una experiència que forma part del seu recorregut acadèmic i intel·lectual.
Un acte obert al públic
La presentació del llibre a Manresa s'emmarca en la voluntat de la Llibreria Parcir d'acollir actes culturals i de debat vinculats al pensament, la història i l'actualitat política. L'acte és obert al públic i ofereix una oportunitat per conèixer de primera mà el contingut del nou assaig de Josep M. Muñoz i per participar en la reflexió col·lectiva sobre mig segle de política catalana.