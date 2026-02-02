L'Orquestra Maravella tornarà al Kursaal amb un doble concert per al públic major de 65 anys

L'Orquestra Maravella tornarà a pujar a l'escenari del Teatre Kursaal de Manresa aquest dimecres, 4 de febrer, amb un doble concert-espectacle programat a les 5 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre, dins del Cicle per a Majors de 65 anys. Les actuacions oferiran un recorregut musical variat que combinarà música lírica, peces instrumentals i cançons populars catalanes interpretades pels solistes de l'orquestra.
Un espectacle festiu amb disset músics
Amb disset músics dalt de l'escenari i sota la direcció musical de Juanjo Rocha, l'Orquestra Maravella desplegarà tot el seu potencial artístic per convertir la tarda en una autèntica festa musical. El programa inclourà fragments de música clàssica i també tributs a grups i estils de la música més actual, amb l'objectiu d'oferir una proposta diversa i atractiva per a tots els públics.
Una trajectòria internacional des de 1951
L'Orquestra Maravella va néixer l'any 1951 a Caldes de Malavella, fundada per Lluís Ferrer i Puigdemont. En els seus primers anys, la formació va actuar majoritàriament a l'estranger, fet que li va valer el sobrenom d'Orquestra Internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha ofert concerts a països com Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal i fins i tot a l'antiga Unió Soviètica, consolidant-se com una de les orquestres més reconegudes del país.
Entrades i properes cites del cicle
Les entrades per als concerts de l'Orquestra Maravella tenen un preu general de 20 euros, amb descomptes de 15 euros per a persones amb carnet Galliner i menors de 30 anys, i de 6 euros per a majors de 65 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
El proper espectacle del Cicle per a Majors de 65 anys tindrà lloc el 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, amb una doble funció -a les 17 h i a les 20 h- de Cançó d'amor i de guerra, a càrrec de l'Orquestra Arts Simfònica Jove i la Polifònica de Puig-reig.