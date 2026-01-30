El Cicle Gaudí porta el film «Romería» a municipis del Bages i el Moianès aquest febrer

El Cicle Gaudí programa aquest mes de febrer Romería, una de les propostes més sensibles i personals del cinema català recent, que es projectarà en més de seixanta municipis de la demarcació de Barcelona amb el suport de la Diputació de Barcelona, vuit dels quals al Bages i dos més al Moianès.
Una mirada íntima sobre la identitat i la memòria
Dirigida per Carla Simón, Romería és un drama d'arrel intimista que explora la identitat, la memòria familiar i la necessitat de tornar als orígens per entendre qui som. La directora d'Estiu 1993 i Alcarràs construeix un relat delicat i profundament humà, marcat pel silenci, els records i els vincles que perduren més enllà del pas del temps.
Un viatge físic i emocional
La pel·lícula segueix el viatge d'una jove que inicia una romeria tant física com emocional cap als paisatges i les històries de la seva família. Aquest recorregut esdevé també un procés de dol, reconciliació i descoberta personal, en què el passat i el present dialoguen constantment.
Presència al territori a través del Cicle Gaudí
Estrenada l'agost passat, Romería es projectarà en versió original en català en un total de seixanta-set municipis de la demarcació de Barcelona, entre els quals vuit del Bages i dos del Moianès. Les projeccions s'emmarquen dins del Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu apropar el millor cinema amb participació catalana a tot el territori.
Municipis on es podrà veure
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 22 de febrer. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 22 de febrer. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Dissabte 7 de febrer. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'Om - Auditori. Dijous 19 de febrer. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 27 de febrer. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 22 de febrer. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Dissabte 21 de febrer. 20:30 h
- Sant Fruitós de Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 22 de febrer. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 18 de febrer. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 15 de febrer. 18 h