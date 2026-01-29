CineXic porta a Sant Fruitós la pel·lícula infantil «Zibila i el poder de les ratlles»

El cicle CineXic del mes de febrer arriba a Sant Fruitós de Bages amb la projecció de Zibila i el poder de les ratlles, una proposta cinematogràfica adreçada al públic familiar. La sessió tindrà lloc aquest diumenge 1 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural i està recomanada per a infants a partir de 3 anys.
Una història sobre la diferència i l'autoestima
La pel·lícula narra la història de la Zibila, una zebra que ha estat adoptada per una família de cavalls. En el seu primer dia d'escola, la Zibila és rebutjada pels seus companys a causa de les seves ratlles, un fet que la fa sentir diferent i insegura. A partir d'aquesta experiència, inicia una gran aventura amb el seu amic Carino que l'ajudarà a recuperar la confiança en ella mateixa i a valorar allò que la fa única.
El film es completa amb tres curtmetratges que reforcen el missatge principal de la història i celebren valors com la diversitat, el respecte, la convivència i l'autoestima.
Sessió familiar i preus populars
La projecció començarà a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. Les entrades són gratuïtes per als infants fins als 10 anys, mentre que el preu és de 3 euros per al públic a partir d'11 anys. Les localitats es poden descarregar anticipadament a través del web municipal de venda d'entrades.
El projecte CineXic
CineXic és una iniciativa impulsada per Òmnium Cultural, amb la col·laboració de les distribuïdores Rita&Luca i Pack Màgic. El projecte té com a objectiu apropar el cinema de qualitat als infants, oferint pel·lícules amb continguts cuidats que fomenten el pensament crític i transmeten valors educatius i socials a través del llenguatge audiovisual.