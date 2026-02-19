El Teatre Kursaal acull l'humor negre de Martin McDonagh amb «La mà»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà dissabte 21 de febrer a les 8 del vespre la representació de La mà, una comèdia negra que combina humor macabre, situacions límit i personatges excèntrics. L'espectacle forma part de la programació estable del teatre manresà i s'emmarca dins l'aposta per portar produccions contemporànies de referència al públic de la ciutat.
Humor negre en un hotel de l'Amèrica profunda
Amb el seu estil característic, Martin McDonagh situa l'acció en un hotel decadent d'una petita ciutat dels Estats Units. La trama gira al voltant de Carmichael, un home obsessionat des de fa 27 anys amb recuperar la mà que li van amputar quan era nen.
La història arrenca quan el protagonista es troba amb una parella de traficants que li prometen haver recuperat la seva mà dissecada. La presència d'un recepcionista excèntric acaba desencadenant una espiral de situacions absurdes i imprevisibles, marca habitual de l'autor.
Repartiment i informació pràctica
L'obra està interpretada per Pol López, Albert Prat, Mia Sala-Patau i Soribah Ceesay.
Les entrades tenen un preu general de 26 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys (24 euros), titulars del Carnet Galliner (15 euros) i menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del web oficial del Kursaal.