Recital de lied amb Natàlia Sánchez i Clara Santacana a la Plana de l'Om

L'Espai de la Plana de l'Om de Manresa acollirà aquest diumenge, 22 de febrer, a les 12 del migdia, una nova sessió del Cicle 3/4 de Música amb un recital de lied a càrrec de la soprano Natàlia Sánchez i la pianista Clara Santacana, guanyadores del Primer Premi del Concurs de Lied d'Albox 2025.
Un duet premiat i amb projecció internacional
Natàlia Sánchez i Clara Santacana formen un duet distingit per la sensibilitat interpretativa i la compenetració artística. El Primer Premi al Concurs de Lied d'Albox 2025 ha consolidat la seva trajectòria i les ha situat com una de les formacions més prometedores de la seva generació dins el panorama del lied.
L'exalumna del Conservatori Municipal de Música de Manresa Clara Santacana i la soprano Natàlia Sánchez han desenvolupat un treball intens com a duo, que les ha portat a actuar en escenaris de Suïssa i Alemanya. En el marc de la seva formació, també han participat en classes magistrals amb referents del gènere com Anne Sofie von Otter, Marcel Boone, Jan Schultsz i Tatiana Korsunskaya.
Un repertori que combina tradició i contemporaneïtat
El duet aposta per un repertori ampli que inclou des de la cançó clàssica alemanya fins a composicions contemporànies. El seu projecte artístic busca aportar una mirada personal i innovadora al gènere, acostar el lied a nous públics i contribuir a la difusió internacional de la música catalana.
En el recital d'aquest diumenge interpretaran obres de F. Schubert, J. Müller-Hermann, L. Greger, F. Liszt, C. Debussy, E. Morera i J. Turina. El programa ofereix un recorregut per diferents estètiques i sensibilitats, combinant peces del romanticisme amb repertori del segle XX.
Entrades i proper concert del cicle
Les entrades per al concert tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
El Cicle 3/4 de Música continuarà el diumenge 12 d'abril, també a les 12 del migdia, amb l'actuació del quartet de saxòfons Acant Quartet, que proposarà un viatge musical per les sonoritats d'Amèrica des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.