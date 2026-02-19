El Parlament aprova la fiscalització del servei de bus entre Manresa i Barcelona

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres una Proposta de resolució de la CUP per reforçar la fiscalització del servei d'autobús operat per Monbus entre Manresa i Barcelona, una iniciativa que vol garantir un control públic efectiu sobre un servei essencial per a centenars de persones que viatgen diàriament per motius laborals, acadèmics, sanitaris i personals. La resolució ha rebut el suport de la majoria de grups parlamentaris, inclosos Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Popular, Vox i els Comuns. El Partit dels Socialistes de Catalunya s'ha abstingut i cap diputada d'Aliança Catalana ha assistit a la sessió.
Objectius de la resolució
La proposta, treballada conjuntament amb les candidatures municipals Fem Manresa, CUP Monistrol de Montserrat i el Bloc d'Olesa de Montserrat, parteix de la consideració que les línies d'autobús que connecten Manresa amb Barcelona, amb parades a Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat, són un servei públic estratègic. Durant els darrers anys, els usuaris han denunciat problemes reiterats de puntualitat, manca de freqüències, saturació de vehicles i deficiències en confort i accessibilitat, generant una demanda sostinguda de millores i d'un control més efectiu del servei.
Aquesta problemàtica es veu reforçada per la falta de serveis ferroviaris semidirectes suficientment ràpids al corredor Bages-Olesa-Barcelona, ja sigui a la línia R4 de Rodalies o a la R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), fet que situa el bus com a principal mitjà de connexió ràpida per a la població local.
Mesures previstes per garantir el control
Amb la resolució aprovada, el Parlament insta el Govern a posar en marxa un sistema efectiu, transparent i continu de fiscalització i seguiment del servei. Entre les mesures destacades s'inclouen:
- La publicació periòdica d'indicadors sobre horaris, freqüències, qualitat, estat dels vehicles i atenció a les persones usuàries.
- La realització d'inspeccions regulars in situ, especialment en hores punta.
- La contractació d'auditories independents i periòdiques, supervisades directament per la Generalitat, amb informes públics. Aquesta mesura substitueix l'actual sistema, que permet que Monbus, l'empresa concessionària, encarregui la pròpia auditoria externa.
- La creació de mecanismes de participació ciutadana per recollir queixes i suggeriments.
- La destinació de recursos humans i econòmics suficients per garantir un control efectiu.
- L'establiment de mecanismes de sanció, inclosa la possible rescissió del contracte davant d'incompliments greus o reiterats.
Implicacions per a la gestió del transport interurbà
L'aprovació de la resolució marca un precedent important: qualsevol adjudicació d'un servei públic essencial a Catalunya haurà d'anar acompanyada de garanties estrictes de qualitat, transparència i rendició de comptes, assegurant una mobilitat digna i adequada a les necessitats dels usuaris.
A més, la resolució s'emmarca en el debat sobre la gestió del conjunt de serveis d'autobús interurbà de Catalunya després del 2028, quan finalitzin les concessions vigents. Els serveis del corredor Manresa-Barcelona han servit com a experiència pilot per a la Generalitat en aquest context, aportant dades i criteris per a futures licitacions i control del servei.
Propostes complementàries de la CUP
Al marge de la resolució, la CUP ha proposat repetidament la creació d'una empresa pública d'autobusos, com a alternativa per garantir la qualitat i l'eficiència del transport interurbà. Tot i això, aquestes iniciatives han estat rebutjades en diverses ocasions, la darrera vegada al Ple del Parlament celebrat el 12 de febrer, evidenciant la dificultat d'implementar models públics directes per a la gestió del servei.