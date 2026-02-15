L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte es pogués reobrir

L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte s'anunciés la reobertura de tota la línia, amb la recuperació del servei en tren entre Cervera i Manresa. Aquest diumenge, Rodalies ha informat que el tram entre Cervera i Calaf s'ha de tornar a fer amb autobús. Segons fonts de Renfe, s'estan fent marxes exploratòries en el tram tancat entre Cervera i Calaf i per això es fa en bus. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat en declaracions als mitjans que el tram tancat té a veure amb la revisió de punts on s'ha detectat algun tipus d'incidència per part d'algun maquinista, tal com es va acordar amb els sindicats ferroviaris. Tan bon punt es pugui recuperar, es notificarà, ha dit.
"El sistema que vam pactar amb sindicats després de l'incident de Gelida indica que si en algun punt, per part dels maquinistes, es detecta alguna incidència es procedeix a la revisió amb un doble criteri de seguretat: un primer d'Adif, que certifica l'operativitat, i un segon de Renfe, que realment sigui compatible l'ús comercial", ha explicat Paneque, que ha concretat que això és el que passa en aquest punt de l'RL4.
Des de Calaf, sí que hi ha servei de tren fins a Manresa, on s'ha d'agafar posteriorment una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa Estació del Nord. Des de Manresa els usuaris també poden optar pel servei complementari per carretera, que encara s'ofereix.
La consellera ha apuntat també que els plans alternatius de transport es mantindran en tots els punts fins que el sistema estigui "estabilitzat de manera sostenible en el temps" per tal de garantir, així, la mobilitat de les persones atès que el sistema "no està del tot recuperat".