A 30 km/h i amb retards de 40 minuts: així recupera la «normalitat» l'R4 entre Manresa i Terrassa

El servei de l'R4 s'ha reprès entre Manresa i Terrassa a primera hora d'aquest dijous a la tarda amb retards i limitació de velocitat a 30 km/h. El tren que havia de sortir de l'estació de la capital del Bages a les 15.10h, finalment ho ha fet amb més de 40 minuts de demora. Això ha fet desdir alguns dels pocs usuaris que volien agafar-lo. És el cas d'Ignasi Casas, veí de Terrassa, que, en sentir el retard que duia, ha decidit baixar i anar a buscar l'autobús. Per la seva banda, la Magda és una usuària que ha arribat a l'estació de Manresa amb un dels primers trens: "He provat sort i al final he arribat, no sé ni com". Tot i que Renfe ha reprès el servei de l'R4 amb un tren cada hora, es manté el servei alternatiu per carretera amb autobús.
La represa gradual dels trens de l'R4 a l'estació de Manresa ha agafat per sorpresa els passatgers que en aquell moment hi havia a l'estació. Entre ells hi havia Ignasi Cases, veí de Terrassa, que ha vist amb molt bons ulls poder tornar a pujar a un tren després dels "dies de caos" que, segons ha dit, han viscut amb Rodalies. "No em posaré al primer vagó per si de cas", ha assegurat, i tot seguit s'ha assegut a un seient del segon vagó. En sentir per megafonia que el tren ja duia demora per sortir, al final ha acabat agafant el bus.
En canvi, altres passatgers com la Magda, veïna de Puigcerdà, ha agafat el tren amb molta tranquil·litat des de l'estació de Sagrera. "Intento no agafar-lo mai, però avui em tocava", ha dit. "He anat tranquil·la i no m'he preocupat", ha assegurat.
L'aposta pel bus
Els primers trens llançadora que han sortit de Manresa han tingut poca demanda. La majoria d'usuaris han apostat pel servei alternatiu en bus, entre altres coses perquè els trens circulaven a primera hora de la tarda amb una limitació de velocitat de 30 km/h.
El tren llançadora surt cada hora de Manresa fins a Terrassa-Estació del Nord i s'atura a totes les parades. En el cas del tram Terrassa-Estació del Nord i Martorell, el servei ferroviari funcionarà amb una freqüència de quatre trens per hora i sentit.
Pel que fa al sud de la línia, entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia s’habilitarà un servei alternatiu per carretera, amb parades intermèdies cada 30 minuts, mentre que entre Sant Sadurní d’Anoia i Sant Vicenç de Calders operarà un tren llançadora cada hora.