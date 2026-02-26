Sant Fruitós de Bages torna a oferir el campus Vitamina de Primavera per Setmana Santa

Del 30 de març al 2 d'abril, Sant Fruitós de Bages acollirà una nova edició del campus Vitamina de Primavera, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament destinada a oferir activitats lúdiques i esportives per als infants del municipi durant les vacances de Setmana Santa. La proposta està dirigida a nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària.
Horaris i inscripcions
El campus es desenvoluparà de 9 del matí a la 1 del migdia, amb l'opció d'ampliar l'horari de 8 a 9 al matí i d'1 a 2 al migdia. Les inscripcions telemàtiques es poden realitzar fins al 19 de març a través de l'enllaç del formulari d'inscripció.
El preu per als quatre dies és de 40 euros per infant, i l'activitat es realitzarà amb un mínim de 10 participants. L'horari d'acollida té un cost addicional de 5 euros per dia en cada franja horària o de 7 euros si es fa ús de les dues franges, amb un mínim de 6 infants inscrits per franja.
Activitats i contingut
El campus combina disciplines esportives individuals i col·lectives, jocs, tallers manuals i sortides a diversos punts del municipi, amb l'objectiu de fomentar la pràctica física, la creativitat i la socialització entre els participants.
Les activitats es duran a terme al Nexe-Espai de Cultura, un espai adaptat per garantir la seguretat i el benestar dels infants, així com per permetre el desenvolupament de les diferents propostes lúdiques i esportives.