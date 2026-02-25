Manresa convoca dues noves sessions per avançar en el Pla Municipal de Salut

L'Ajuntament de Manresa ha programat per al 16 de març dues noves sessions participatives per continuar elaborant el Pla Municipal de Salut 2026-2030. Les reunions, obertes a la ciutadania sense inscripció prèvia, tindran lloc al Casal de les Escodines i a l'edifici FUB2, amb l'objectiu de definir accions concretes a partir de les necessitats ja detectades i prioritzades.
Dues sessions per concretar accions
El consistori celebrarà el dilluns 16 de març dues trobades participatives amb la voluntat de continuar avançant en la redacció del Pla Municipal de Salut 2026-2030. Després d'una primera fase de diagnosi i priorització de necessitats, les noves sessions se centraran a buscar solucions i concretar quines accions han de formar part del document estratègic.
Les reunions serviran per analitzar la viabilitat de les propostes plantejades fins ara i valorar quina és la millor manera de donar resposta a les prioritats detectades. També es treballarà en el disseny i definició d'accions concretes i en el consens sobre el camí a seguir, establint quines iniciatives han de tenir preferència en el desplegament del pla.
Com ja es va fer al gener, s'han previst dues sessions perquè cada persona interessada pugui escollir la que li sigui més convenient per horari i ubicació. La primera tindrà lloc a 2/4 de 5 de la tarda al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52). La segona es farà a l'Espai Àgora de l'edifici FUB2, situat a l'avinguda de les Bases de Manresa, 1. Per participar-hi no cal inscripció prèvia.
Recta final de l'enquesta de prioritats
Paral·lelament, l'Ajuntament recorda que aquesta setmana finalitza el termini per respondre l'enquesta impulsada per prioritzar les necessitats del Pla de Salut en els diferents àmbits. El qüestionari es pot omplir fins divendres 27 de febrer a través de l'enllaç habilitat pel consistori.
Aquesta eina permet recollir l'opinió de la ciutadania i complementar el treball participatiu amb dades que ajudin a establir un ordre de prioritats en les actuacions futures.
El Pla Municipal de Salut és l'instrument estratègic que defineix les actuacions públiques en aquest àmbit per als pròxims anys. L'equip impulsor està format per membres de l'equip de govern i personal tècnic municipal, així com representants dels equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i d'Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el CatSalut.
També hi participen diverses associacions i federacions del territori, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en projectes de salut pública amb enfocament comunitari.