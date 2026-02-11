Més de 20 escoles participen en el programa de salut infantil de la Clínica Universitària

Un total de 18 centres educatius de Manresa i 3 més de fora de la ciutat -La Gleva, Santpedor i el Pont de Vilomara i Rocafort- participen aquest curs 2025-2026 en la vint-i-dosena edició del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP), impulsat per la Clínica Universitària de Manresa (CU), equipament docent i assistencial d'UManresa, amb la col·laboració de la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Manresa. El programa permet fer revisions especialitzades a infants d'educació infantil i primària amb l'objectiu de detectar de manera precoç possibles alteracions de salut i intervenir-hi al més aviat possible.
Les exploracions d'aquesta nova edició es van iniciar el novembre passat als centres de fora de Manresa i aquest gener a la capital del Bages, i s'allargaran fins al mes de juny. El programa aprofita l'expertesa dels professionals de la CU per actuar en l'edat considerada "diana", és a dir, el moment òptim per identificar determinades alteracions.
En el cas de la logopèdia, les revisions s'adrecen a infants d'entre quatre i cinc anys i es duen a terme directament als centres educatius per part de les professionals especialitzades. Pel que fa a la podologia i la fisioteràpia, així com el qüestionari d'hàbits de salut, les exploracions es realitzen a les instal·lacions de la Clínica Universitària. La revisió podològica es fa a nens i nenes d'entre cinc i sis anys, mentre que la de fisioteràpia i el qüestionari s'adrecen a l'alumnat de quart de primària, d'entre 9 i 10 anys.
Els resultats individuals de les exploracions es fan arribar a les famílies amb recomanacions específiques i, si escau, amb orientacions per derivar els infants a professionals especialitzats. Paral·lelament, amb les dades globals i anonimitzades s'elabora una memòria que, en el cas de Manresa, es lliura a la regidoria de Salut per tal de contribuir a la planificació d'accions preventives i de promoció de la salut.
En l'edició anterior, el programa va tancar amb 1.132 exploracions realitzades a 885 infants de 18 escoles manresanes. Una part rellevant del PDP és el qüestionari sobre hàbits de salut, que permet analitzar factors com l'alimentació, l'activitat física, l'ús de pantalles o la salut emocional.
Les dades del curs passat van posar de manifest un baix compliment de les recomanacions nutricionals. Només el 15,9% dels nens i el 21,3% de les nenes complien el consum recomanat de llegums. En el cas dels embotits, un 22,2% dels nens i un 9,9% de les nenes en feien un consum allunyat de les recomanacions, i també es va detectar un ús elevat de brioixeria.
Pel que fa a les pantalles, la majoria d'infants asseguren utilitzar-les més per lleure que per a tasques escolars, especialment durant el cap de setmana. El 61,7% dels nens hi dedica entre dues i quatre hores diàries, percentatge que baixa al 43,8% en el cas de les nenes.
El qüestionari també ha permès conèixer la percepció que tenen els infants sobre la seva pròpia salut. Un 34,9% dels nens consideren que no tenen bona salut, davant del 12,4% de les nenes. A més, un 34,1% dels nens asseguren haver patit situacions d'assetjament, mentre que en el cas de les nenes la xifra és del 16,5%. Pel que fa a la relació amb els progenitors, un 29,4% dels nens i un 25,6% de les nenes manifesten tenir-hi una mala relació. En relació amb la pràctica esportiva fora de l'horari escolar, un 21,5% dels nens afirmen no fer-ne, percentatge que en les nenes se situa en el 15,3%.
Aquestes dades s'analitzen en el marc del programa de recerca DESK-MINI, que permet identificar comportaments de risc i orientar polítiques de prevenció.
Les exploracions específiques també han detectat altres problemàtiques. En logopèdia, s'han identificat alteracions de la parla, problemes orofacials i maloclusions, presents en un 30,6% dels nens i un 31,7% de les nenes. També s'ha constatat l'ús del biberó en edats avançades, en un 11,2% dels nens i un 9,9% de les nenes.
En podologia, es va detectar un 17,2% de nens amb obesitat i un 13,6% de nenes. També es van diagnosticar casos de genu valg patològic en un 24% dels nens i un 20,3% de les nenes, així com una pronació augmentada en caminar en un 29,2% dels nens i un 22% de les nenes.
Finalment, en fisioteràpia, el problema més habitual va ser la disminució de la potència de les extremitats inferiors, que afectava el 57,3% dels nens i el 40% de les nenes. També es van detectar escurçaments musculars i alteracions de l'equilibri, especialment entre els nens.