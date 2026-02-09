Manresa obre una enquesta ciutadana per definir el Pla Municipal de Salut 2026-2030

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una enquesta en línia per recollir l'opinió de la ciutadania sobre les prioritats del futur Pla Municipal de Salut 2026-2030, actualment en fase d'elaboració. El qüestionari, que es pot respondre en pocs minuts, forma part del procés participatiu que ha de servir per establir els principals eixos d'actuació en matèria de salut durant els pròxims quatre anys.
Una nova fase del procés participatiu
La consulta oberta a la ciutadania representa un pas més dins el treball col·laboratiu iniciat en els darrers mesos per definir el Pla Municipal de Salut. Fins ara, el procés ha inclòs trobades i espais de debat amb professionals del sector sanitari, entitats socials i agents comunitaris, així com sessions obertes a la participació veïnal.
Amb aquesta enquesta, el consistori pretén ampliar la base de participació i obtenir una validació més àmplia de les prioritats identificades. Segons s'indica des de l'Ajuntament, la implicació de la població és clau per assegurar que el pla s'ajusti a les necessitats reals de la ciutat i respongui als reptes actuals en matèria de salut i benestar.
Set àmbits per prioritzar necessitats
El diagnòstic previ del Pla Municipal de Salut s'ha estructurat al voltant de set àmbits considerats fonamentals per a la planificació futura. A través del qüestionari, es demana als participants que valorin i prioritzin necessitats relacionades amb cadascun d'aquests eixos.
Entre els àmbits que es posen a consideració hi ha la salut mental i el benestar emocional, la salut comunitària, la protecció de la salut, els cicles de vida i els eixos de desigualtat, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, la coordinació de la xarxa social i sanitària, i la relació entre salut, entorn urbà i medi ambient.
Aquest enfocament integral pretén tenir en compte tant els factors sanitaris com els socials i ambientals que incideixen en la qualitat de vida de la població.
Un projecte compartit de ciutat
El Pla Municipal de Salut es planteja com un projecte col·laboratiu que involucra múltiples actors. L'equip impulsor està format per representants del govern municipal i tècnics de l'Ajuntament, els equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i d'Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el CatSalut, així com diverses entitats i federacions.
La iniciativa compta també amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en projectes comunitaris de salut pública.