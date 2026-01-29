Un ajut de Salut permetrà al Dr. Ignasi Puig dedicar-se a la recerca en càncer colorectal

El Dr. Ignasi Puig del Castillo, metge especialista en Aparell Digestiu de la Fundació Althaia, dedicarà el 80% de la seva jornada laboral a la recerca durant tres anys gràcies a un ajut del Departament de Salut. El projecte se centra en la detecció precoç del càncer colorectal a partir de biomarcadors presents a la femta.
Un ajut per intensificar l'activitat investigadora
El projecte del Dr. Ignasi Puig del Castillo ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027) i del programa CAIROS. A finals del 2025, aquesta convocatòria va concedir un total de 36 ajuts amb una dotació global de prop de cinc milions d'euros.
L'ajut permetrà que el professional pugui reduir la seva activitat assistencial i dedicar el 80% de la jornada a la recerca, mentre que es contracta personal que assumeixi les tasques clíniques durant un període de 36 mesos.
Recerca en nous biomarcadors del càncer colorectal
L'objectiu principal del projecte és millorar la detecció precoç del càncer colorectal mitjançant l'estudi de nous biomarcadors presents a la femta, especialment els microARN. Aquestes petites molècules poden presentar alteracions en presència de càncer colorectal i es poden analitzar a partir de mostres recollides de forma no invasiva.
La recerca parteix dels resultats d'un estudi pilot realitzat a Althaia, que ha mostrat una associació clara entre alguns microARN i la presència d'aquest tipus de càncer.
Tres fases per validar el model diagnòstic
El projecte es desenvoluparà en tres fases. En primer lloc, es durà a terme una revisió de la literatura científica existent. En segon lloc, s'analitzaran mostres de pacients per identificar quins microARN són més útils com a biomarcadors. Finalment, es dissenyarà i validarà un model que combini els resultats de les proves amb altres dades de la persona, com l'edat i el sexe.
L'objectiu final és desenvolupar una eina de suport a la decisió clínica que permeti estratificar millor el risc dels pacients, accelerar el diagnòstic dels casos greus i evitar exploracions innecessàries en persones amb baix risc.
Impacte formatiu i generació de coneixement
El projecte ja ha tingut un impacte rellevant en l'àmbit formatiu i de generació de coneixement. Fins ara, ha donat lloc a la realització de dos Treballs de Final de Grau, un Treball de Final de Màster i una tesi doctoral actualment en curs, tots codirigits pel Dr. Puig.
Una trajectòria científica consolidada
El Dr. Ignasi Puig del Castillo és investigador adscrit a l'IRIS-CC, coordinador del grup de recerca en oncologia gastrointestinal, endoscòpia i cirurgia (GOES), acreditat per l'AGAUR, i compta amb una trajectòria consolidada en endoscòpia digestiva avançada i en l'estudi del càncer colorectal i les lesions precanceroses.
Des del 2011 treballa com a digestòleg a la Fundació Althaia, combinant l'activitat assistencial amb la recerca. Des del 2019 és també professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
La seva formació inclou estades internacionals als Estats Units d'Amèrica, el Japó i el Regne Unit, així com la participació i lideratge en projectes finançats per institucions com la Fundació La Marató de TV3, l'Instituto de Salud Carlos III i Horizon Europe.