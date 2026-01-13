Althaia amplia l'oferta docent i formarà per primer cop residents en Psiquiatria infantil i Farmàcia

L'oferta de formació sanitària especialitzada d'Althaia adreçada a residents continua creixent i, a partir d'aquest any, la institució podrà formar per primera vegada especialistes en Farmàcia Hospitalària i en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència. Amb aquestes incorporacions, Althaia amplia fins a 19 el nombre d'especialitats acreditades, reforçant el seu paper com a centre docent de referència a la Catalunya Central.
El Ministeri de Sanitat ha aprovat recentment l'acreditació de la Unitat Docent de Farmàcia Hospitalària i ha reacreditat la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental per incloure-hi la nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència. Aquestes dues noves acreditacions se sumen a la de Medicina Física i Rehabilitació, que ha estat l'última unitat docent reconeguda pel Ministeri.
Farmàcia Hospitalària, un servei amb abast interterritorial
El Servei de Farmàcia d'Althaia està integrat per prop de quaranta professionals i dona cobertura a una extensa xarxa assistencial. A més dels centres gestionats per la Fundació Althaia, el servei atén Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, l'Hospital de Cerdanya i la unitat de Diàlisi de l'Hospital de Berga.
Recentment, el servei ha renovat i ampliat les seves instal·lacions amb tecnologies capdavanteres, fet que permet millorar la resposta assistencial i docent en aquest àmbit interterritorial. Aquest nivell de desenvolupament ha estat clau per a l'acreditació com a unitat docent i per a la capacitat de formar futurs especialistes en Farmàcia Hospitalària.
Salut Mental Infantojuvenil, un entorn formatiu divers i arrelat al territori
La nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència s'incorpora dins l'Àrea de Salut Mental d'Althaia, un servei amb una quarantena de professionals i una àmplia diversitat de recursos assistencials. L'oferta inclou unitat d'hospitalització, atenció urgent, Centres de Salut Mental Infantojuvenil, hospitals de dia, el Programa d'Atenció a la Crisi i diversos recursos comunitaris.
Aquest conjunt de dispositius permet als futurs residents desenvolupar una formació transversal, tant dins la pròpia especialitat com en contacte amb altres disciplines, en el context d'un hospital general de nivell 5. L'arrelament territorial del servei i l'aposta pel treball comunitari amplien les possibilitats d'aprenentatge i pràctica clínica.
Una aposta sostinguda per la formació de professionals
L'acreditació de les noves unitats docents és també un reconeixement al nivell de desenvolupament del Servei de Farmàcia i de l'Àrea de Salut Mental, així com a la seva capacitat formativa. L'aposta d'Althaia per la formació d'especialistes ve de lluny i s'ha intensificat en els darrers anys, en un context de manca generalitzada de professionals sanitaris.
El treball en xarxa amb altres institucions de la Catalunya Central, la Cerdanya i també de Barcelona i l'àrea metropolitana ha facilitat l'augment del potencial docent de la institució.
28 places i 19 especialitats per a l'any 2026
De cara a l'any 2026, Althaia disposarà d'una capacitat docent de 28 places repartides en 19 especialitats. L'oferta inclou, entre d'altres, Al·lergologia, Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Obstetrícia i Ginecologia, Oncologia Mèdica, Pediatria i les seves àrees específiques, Psiquiatria, Oftalmologia, Radiodiagnòstic, Medicina Física i Rehabilitació, Infermeria en Salut Mental, Infermeria Obstètric-ginecològica, Psicologia Clínica, així com Farmàcia Hospitalària i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència.
A aquestes places s'hi afegeixen les de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, que té Althaia com a hospital de referència. Actualment, la institució compta amb 118 professionals en formació, 75 residents propis i 43 de l'ICS.
Docència i recerca com a eixos estratègics
La docència i la recerca són elements centrals del propòsit i del Pla Estratègic Talaia 2021-25 d'Althaia. La formació de residents contribueix tant a la incorporació de nous professionals al sistema de salut com a la retenció de talent, i repercuteix positivament en la qualitat assistencial i en l'impuls de la recerca.
Entre els principals avantatges de fer la residència a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa destaquen el tracte personalitzat, el contacte directe amb els especialistes i una elevada capacitat d'intervenció en el procés assistencial. Aquests aspectes són, precisament, alguns dels més ben valorats pels residents en les darreres enquestes de satisfacció del Departament de Salut, que situen Althaia amb molt bons resultats en indicadors com l'aprenentatge global, l'acollida, la supervisió i les facilitats per a la formació continuada.