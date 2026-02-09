Sant Andreu Salut i Càritas Manresa s'uneixen per impulsar formació i feina en les cures

La Fundació Sant Andreu Salut i Càritas Manresa han formalitzat un conveni de col·laboració per promoure la formació i la inserció laboral en l'àmbit sociosanitari, adreçat especialment a persones en situació de vulnerabilitat. L'acord reforça el compromís ambdues entitats amb la promoció de la professió cuidadora i dona resposta a la manca de professionals en un sector clau per a l'atenció a les persones.
Un conveni per generar oportunitats reals
L'aliança entre la Fundació Sant Andreu Salut i Càritas Manresa neix amb l'objectiu de crear itineraris formatius i d'ocupació que facilitin l'accés al mercat laboral en l'àmbit de les cures. Es tracta d'un sector essencial i amb una demanda creixent de professionals formats, que ofereix oportunitats reals d'inserció per a persones amb dificultats d'accés a la feina.
Amb aquest conveni, Sant Andreu Salut reafirma la seva aposta per prestigiar la professió de la cura i contribuir a garantir una atenció de qualitat a les persones dependents, alhora que col·labora activament en la formació de nous perfils professionals.
Accés prioritari a la formació sociosanitària
En el marc de l'acord, la Fundació Sant Andreu Salut oferirà places al seu curs de Certificat Professional de Nivell 2 en Atenció Sociosanitària a persones dependents. Els participants del programa de formació de Càritas Manresa tindran consideració prioritària com a candidats a accedir a aquesta formació reglada, que és una de les principals vies d'entrada al sector sociosanitari.
Aquesta mesura permet connectar directament els processos d'acompanyament social i formatiu de Càritas amb una titulació reconeguda, incrementant així les opcions d'ocupabilitat de les persones participants.
Formació pràctica a les instal·lacions de Sant Andreu Salut
L'acord també preveu la col·laboració directa de Sant Andreu Salut en el curs de competències bàsiques que impulsa Càritas Manresa. Concretament, la Fundació impartirà dues sessions pràctiques de neteja i bugaderia, amb una durada total de set hores, que es realitzaran a les seves pròpies instal·lacions.
Aquesta formació té un clar component pràctic i vol posar en valor el coneixement aplicat com a eina d'empoderament personal i d'accés al món laboral. Les sessions permetran a les persones participants conèixer de primera mà les dinàmiques i exigències d'un entorn professional real.
L'acompanyament de Càritas Manresa
Per la seva banda, Càritas Manresa aporta al conveni la seva experiència en l'acompanyament de persones en risc d'exclusió social, mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i intermediació laboral. L'entitat treballa perquè cada persona pugui construir un projecte professional adaptat a les seves capacitats i a les necessitats del mercat de treball.
La suma de recursos i coneixements de les dues entitats permet reforçar aquests itineraris i fer créixer l'ocupabilitat en un sector estratègic com el de les cures.