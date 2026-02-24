Sant Vicenç estrena amb èxit la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat

Sant Vicenç de Castellet ha estrenat aquest cap de setmana la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat, una proposta que l'Ajuntament vol consolidar com a nou atractiu turístic del municipi. Una vuitantena de persones han participat en la caminada guiada inaugural per descobrir aquest itinerari circular de deu quilòmetres i dificultat mitjana, que ofereix vistes privilegiades de l'entorn i permet redescobrir el patrimoni natural i paisatgístic de la zona est del terme.
Un recorregut amb vistes i patrimoni
L'itinerari inclou, de moment, dos gronxadors panoràmics instal·lats a la zona del Serrat Rodó -el punt més alt del recorregut, situat en un camp de vinyes recuperades- i a l'entorn de Castellet. Està previst completar el projecte amb la instal·lació d'un tercer gronxador.
A més, el consistori col·locarà dues peces monolítiques de ferro com a homenatge al patrimoni vitivinícola de les masies de Sant Vicenç, reforçant així el vincle entre natura, paisatge i tradició agrícola.
Informació accessible amb codis QR
La ruta posa en valor els elements d'interès natural, patrimonial i paisatgístic mitjançant petites plaques informatives amb codis QR que permeten ampliar continguts des del mòbil. Els participants en la caminada inaugural van rebre una bossa amb avituallament i, en acabar el recorregut, van compartir un esmorzar, tancant així una jornada que marca l'inici d'aquesta nova proposta de turisme actiu al municipi.