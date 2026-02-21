La Caravana de la Bondat de Sor Lucía porta 21 vehicles sanitaris a Ucraïna

La Caravana de la Bondat, una missió d'ajuda humanitària a Ucraïna impulsada per la monja Sor Lucía Caram, ha sortit aquest divendres de Barcelona amb destí a Odessa, coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa i l'esclat de la guerra. La comitiva està formada per 21 vehicles, que ha aconseguit Caram i la Fundació Convent de Santa Clara a través d'una crida: deu ambulàncies, tres vehicles pick up, un quatre per quatre i set cotxes. La sortida de la comitiva s'ha fet davant de la Sagrada Família de Barcelona, després que el temple acollís una missa del cardenal Joan Josep Omella per beneir l'expedició, a la qual hi ha assistit, entre altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat que viatjarà a Kíiv els pròxims mesos.
Aquest és ja el 42è corredor humanitari que ha organitzat Sor Lucía Caram a través de la Fundació del Convent de Santa Clara. Els vehicles van arribar dijous des de Manresa, seu de la fundació que lidera Caram, i han fet parada a la capital catalana abans d'emprendre el trajecte de 3.000 km fins a la ciutat ucraïnesa.
La comitiva està formada per deu ambulàncies, tres vehicles pick up, un quatre per quatre i set cotxes. L'expedició ha tingut el suport econòmic de múltiples entitats econòmiques, socials i també institucional. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, hi aporta set generadors elèctrics i l'Ajuntament de Manresa, 10.000 euros. També han fet aportacions la Fira de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, així com particulars i entitats que han aportat els diners per comprar algunes de les ambulàncies de la caravana.
Missa a la cripta i benedicció al carrer
Els vehicles han aparcat al carrer de Sardenya, mentre a la cripta de la Sagrada Família se celebrava una missa presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i a la qual han assistit entre altres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, i el cònsol general d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetskyy; acompanyant la religiosa Sor Lucia Caram, impulsora de la caravana humanitària de la Bondat per Ucraïna.
En acabar la missa, a l'exterior del temple hi ha hagut parlaments de les autoritats abans que Omella beneís un per un tots els vehicles i expedicionaris que minuts després marxarien cap a Ucraïna. El viatge fins a Odessa (3.000 km) s'allargarà uns tres dies, segons han detallat fonts de l'expedició a l'ACN.
L'arquebisbe Omella ha beneït la caravana "capitanejada per la germana (Caram), o per qui sigui, és igual, per tots; gràcies per la vostra dedicació i per recordar-nos que la pau sempre val la pena". Pel que fa a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha proclamat que Barcelona "torna a exigir la pau" a Ucraïna i "al món". L'alcalde ha anunciat que en els pròxims mesos viatjarà a Kíiv per "estrènyer" els llaços amb les ciutats agermanades amb Barcelona, i s'ha compromès a "continuar enviant ajuda" al país, reforçant així el "pont solidari amb Ucraïna".
El cònsol d'Ucraïna a Barcelona ha expressat una vegada més el seu agraïment a la ciutat, a Sor Lucía Caram i a tota la comitiva. Una caravana de Bondat que ha rebatejat com la caravana de "l'escalfor", perquè està portant a Ucraïna "l'escalfor de Barcelona, però també l'escalfor dels generadors elèctrics, i dels seus cors".